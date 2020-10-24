У п’ятницю 23 жовтня в ефірі телеканалу СТБ стартувало найочікуваніше романтичне реаліті року – «Холостячка» з Ксенією Мішиною.

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Глядачі побачили дуже емоційну першу вечірку, під час якої перша українська Холостячка познайомилася з 16-ма достойними претендентами на її серце.

Наприкінці вечора на церемонії троянд, під час якої хвилювалася майже вся країна, Ксенія зробила свій перший вибір – і залишила в проєкті 11 чоловіків, яким вдалося зачіпити нашу Холостячку під час знайомства та спілкування.

Результати теледивлення підтверджують, що українці сказали «так» часу, коли обирає Вона і обрали любов разом з СТБ. Прем’єра «Холостячки» зібрала частку 15,6 (аудиторія 18-54, міста 50+). За цільовою аудиторією «жінки 35-44» частка становила 20,0. А в особливо напружений момент церемонії троянд сягнула 23,17.

Завдяки вибору глядачів, «Холостячка» – найкраща романтична прем’єра року, а СТБ став лідером п’ятниці серед усіх телеканалів.

Нагадуємо, романтичне реаліті «Холостячка» – це перша українська адаптація всесвітньовідомого формату The Bachelorette, яку для СТБ створює творча студія StarLight Production під керівництвом Анни Калини.

«Холостячка» виходитиме в ефірі СТБ щоп’ятниці о 19:00.

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