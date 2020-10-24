Страна выбрала Любовь: Лучшая романтическая премьера года – это «Холостячка»!
В пятницу 23 октября в эфире телеканала СТБ стартовало самое ожидаемое романтическое реалити года – «Холостячка» с Ксенией Мишиной.
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Зрители увидели очень эмоциональную первую вечеринку, во время которой первая украинская Холостячка познакомилась с 16-ю достойными претендентами на ее сердце.
В конце вечера на церемонии роз, во время которой волновалась почти вся страна, Ксения сделала свой первый выбор – и оставила в проекте 11 мужчин, которым удалось зацепить нашу Холостячку во время знакомства и общения.
Результаты телесмотрения подтверждают, что украинцы сказали «да» времени, когда выбирает Она и выбрали любовь вместе с СТБ. Премьера «Холостячки» собрала долю 15,6 (аудитория 18-54, города 50+). По целевой аудитории «женщины 35-44» доля составляла 20,0. А в особо напряженный момент церемонии роз достигла 23,17.
Благодаря выбору зрителей, «Холостячка» – лучшая романтическая премьера года, а СТБ стал лидером пятницы среди всех телеканалов.
Напоминаем, романтическое реалити «Холостячка» – это первая украинская адаптация всемирно известного формата The Bachelorette, которую для СТБ создает творческая студия StarLight Production под руководством Анны Калины.
«Холостячка» будет выходить в эфире СТБ каждую пятницу в 19:00.
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