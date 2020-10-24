Столько переживающих мужчин ещё не собирались в одном месте никогда. По итогу Первой вечеринки главная героиня Ксения Мишина сделала ответственный выбор в пользу некоторых участников. Как это было и кто получил бутоньерку в 1 выпуске от Холостячки — читайте в материале.

Сергей сам себе позволил нацепить бутоньерку, тем самым сделав выбор за Ксюшу. Во время Церемонии Холостячка отметила, что любит решительных мужчин! Поэтому согласилась с участником и продолжила их историю.

Напомним, что розу первого впечатления получил Андрей Рыбак. Однако слишком быстро расслабившись, он позволил себе некорректное поведение по отношению к Холостячке. Во время ее общения с другим участником Андрей вторгся к паре на бар и начал распивать алкоголь. Сама Ксения сочла это за неуважение. Но дала мужчине шанс исправиться.

С Евгением у Холостячки оказалось много общего: увлечения, досуг, работа.

«Я думаю, что общие интересы — сближают. Поэтому тебе розочка», — отметила Ксения.

Игорь ― один из немногих, кто успел организовать и провести свидание с главной героиней, пусть даже экспресс. Поэтому Ксения вручила ему бутоньерку и попросила в дальнейшем позаботиться о полноценных наполненных встречах.

«Мы не успели с тобой сегодня пообщаться. Но когда я тебя впервые увидела, то сразу почувствовала мужскую силу. Мне кажется, что за тобой я смогу быть, как за каменной стеной», — призналась Ксения Константину.

Мужчина, которого Ксюша знала ещё до проекта, также стал участником реалити. Холостячка отметила, что написанную ей песню однозначно добавит в свой плейлист, а самого Андрея она впервые рассмотрела как мужчину, а не друга.

Алексей запомнился Ксюше своей добротой. Холостячка сказала, что настроена серьезно и вручила бутоньерку, которая забавно спала с пиджака. Но сам Алексей признался, что не верит в такие знаки.

Илья при первом знакомстве подарил холст, который планировал заполнить красками вместе с Ксенией. Холостячка вручила ему бутоньерку и отметила, что планы остаются в силе.

Несмотря на то, что отношения Владимира и Ксюши начались с притворства, участник получил бутоньерку. В свою очередь мужчина пообещал впредь быть честным.

А вот самый экспрессивный участник Артем разволновался, когда Холостячка захотела вернуть его боксерские перчатки. «Я верю, что можно найти баланс между карьерой и отношениями. Поэтому ты сможешь и строить отношения и тренироваться», — заключила Ксения. Поэтому украинский Конор Мак-Грегор стал участником реалити.

Назар также получил шанс побороться за сердце Ксении. Главная героиня добавила, что ей понравилось отношение мужчины к детям, а также его внимательность к Платону.

Александр Эллерт остался без бутоньерки. Но Холостячка пригласила мужчину на разговор. Ей понравился подарок, сделанный своими руками. Более того, девушка призналась, что хотела дать Александру розу первого впечатления. Но его поведение на протяжении всего вечера огорчило Ксению. Казалось, он пришел самоутверждаться или шутить. Поэтому Холостячка попросила впредь быть серьезнее и дала Эллерту шанс!

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