Учасники проєкту «Холостячка»: хто отримав бутоньєрку від Ксенії Мішиної

Стільки схвильованих чоловіків ще не збиралося в одному місці ніколи. За підсумком Першої вечірки головна героїня Ксенія Мішина зробила відповідальний вибір на користь деяких учасників. Як це було і хто в 1 випуску отримав бутоньєрку від Холостячки — читайте в матеріалі.

Сергій сам собі дозволив почепити бутоньєрку, тим самим зробивши вибір за Ксюшу. Під час Церемонії Холостячка зазначила, що любить рішучих чоловіків! Тому погодилася з учасником і продовжила їхню історію.

Нагадаємо, що троянду першого враження отримав Андрій Рибак. Однак занадто швидко розслабившись, він дозволив собі некоректну поведінку щодо Холостячки. Під час її спілкування з іншим учасником Андрій зайшов до пари на бар і почав розпивати алкоголь. Сама Ксенія визнала це за неповагу. Але дала чоловікові шанс виправитися.

Євгеній також став учасником проєкту. У них з Холостячкою виявилося багато спільного: захоплення, дозвілля, робота.

«Я думаю, що спільні інтереси — зближують. Тому тобі трояндочка», — зазначила Ксенія.

Ігор ― один з небагатьох, хто встиг організувати і провести побачення з головною героїнею, нехай навіть експрес. Тому Ксенія вручила йому бутоньєрку і попросила в подальшому подбати про повноцінні наповнені зустрічі.

«Ми не встигли з тобою сьогодні поспілкуватися. Але коли я тебе вперше побачила, то відразу відчула чоловічу силу. Мені здається, що за тобою я зможу бути, як за кам’яною стіною», — зізналася Ксенія Костянтину.

Чоловік, якого Ксюша знала ще до проєкту, також став учасником реаліті. Холостячка зазначила, що написану їй пісню однозначно додасть у свій плейлист, а на самого Андрія вона вперше поглянула як на чоловіка, а не приятеля.

Олексій запам’ятався Ксенії своєю добротою. Холостячка зазначила, що налаштована серйозно, і вручила бутоньєрку, яка кумедно спала з піджака. Але сам Олексій зізнався, що не вірить у такі знаки.

Ілля при першому знайомстві подарував полотно, яке планував заповнити фарбами разом з Ксенією. Холостячка вручила йому бутоньєрку і зазначила, що плани залишаються в силі.

Незважаючи на те, що стосунки Володимира і Ксюші почалися з лукавства, учасник отримав бутоньєрку. У свою чергу чоловік пообіцяв надалі бути чесним.

А ось найекспресивніший учасник Артем розхвилювався, коли Холостячка захотіла повернути його боксерські рукавички. «Я вірю, що можна знайти баланс між кар’єрою і стосунками. Тому ти зможеш і будувати стосунки, і тренуватися», — підсумувала Ксенія. Тож український Конор Мак-Грегор став учасником реаліті.

Назар також отримав шанс побудувати з Ксенією взаємини. Головна героїня додала, що їй сподобалося ставлення чоловіка до дітей, а також його уважність до Платона.

Олександр Еллерт залишився без бутоньєрки. Але Холостячка запросила його на розмову. Їй сподобався подарунок, зроблений своїми руками. Ба більше, дівчина зізналася, що хотіла дати Олександрові троянду першого враження. Але його поведінка протягом усього вечора засмутила Ксенію. Здавалося, він прийшов самостверджуватися або жартувати. Тому Холостячка попросила надалі бути більш серйозними і дала Еллерту шанс!

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