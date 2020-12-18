Дочекалася: Шлях на проєкті «Холостячка» переможця Олександра Еллерта

Ще до старту кастингу на проєкт «Холостячка» Олександр Еллерт заявив, що він готовий іти боротися за серце Ксенії Мішиної! І вже у фіналі чоловік вручає каблучку головній героїні, стаючи офіційно її обранцем! Пропонуємо вам згадати, яким був шлях на проєкті «Холостячка» переможця Олександра Еллерта. Поїхали!

«Вважаю, що просто так задарма отримувати бритву, пінку для гоління, шкарпетки — це класне відчуття. Тому я вирішив — іду брати участь у шоу “Холостячка”. Мішина, зустрічай! Я йду в сезон», — оголосив Олександр уже в червні 2020 року.

Тоді телеканал СТБ тільки оголосив старт кастингу, як Еллерт уже активно публікував stories у себе на сторінці в Instagram. І так склалося, що найперший претендент у фіналі виявився обранцем головної Холостячки України.

Чоловік з гумором увійшов в історію проєкту. Іронія, сарказм, жарти і сміливість прийти боротися за одну жінку з найкращим другом, — все це характеризує Еллерта. Однак саме ці аспекти з кожним тижнем дедалі більше чіпляли й утримували увагу Ксенії Мішиної.

На Першій вечірці Саша сміливо привітав Холостячку словами: «Дочекалася?». Впевнено, з розкритими руками чоловік легкою ходою прямував до Ксюші. До зустрічі з Мішиною Еллерт підготувався заздалегідь, зробивши своїми руками кулон. Але, за іронією долі, приміряти відразу його так і не вдалося — ланцюжок заплутався. І Саша засмутився. Можливо, це зумовило в подальшому дивну поведінку на вечірці, коли він разом зі своїм другом Рибаком всіляко заважав і переривав спілкування дівчини з іншими учасниками.

У 2 випуску під час марафону Ксю запросила Сашу на індивідуальну розмову. Чоловік ніяковів, почувався скуто і попросив кардіолога ― жартома, звичайно.

І нарешті відбулася індивідуальна зустріч, коли в 3 випуску Мішина вибрала побачення з танцями. Щоб напевно підкорити Холостячку, чоловік звернувся по допомогу до Жені Кота. «Я готовий що завгодно робити, незвичне мені, заради неї», — зізнався Еллерт. Музика, свічки і простір для танцю. Ксенія Мішина зав’язала очі і чекала на чоловіка, який приготував незабутнє побачення. Незважаючи на те, що Еллерт далекий від хореографії, він постарався здивувати. І, мабуть, з тієї зустрічі почалася особлива історія пари, коли обом захотілося порушувати простір одне одного.

Ба більше, під час вечора талантів Саша зміг завоювати увагу Ксенії своїми жартами. Тоді Холостячка дала йому можливість у будь-який момент вкрасти її на побачення. Чим Саша і скористався на п’ятому тижні.

Тоді учасники виживали поза цивілізацією. Тому побачення видалося екстремальним, але й не менш романтичним. Забравши Ксю на індивідуальну зустріч, Саша придумав план, як повернутися наступного дня. Поїздка на квадроциклах по Олешківських пісках, а після — ночівля в наметі в пустелі. Саме там відбувся перший поцілунок на проєкті «Холостячка»!

Шостий тиждень запам’ятався відвідуванням мольфара, який змусив Еллерта зізнатися в коханні. Нехай чоловік відразу все звів на жарти, проте про почуття заговорив відвертіше.

«Кохання або є, або його немає. Виходить, якщо вибирати між “є кохання” і “немає кохання”, то в моєму випадку воно є. Значить, я кохаю тебе!», — зізнався Сашко.

Безумовно, варто згадати і відвідування житла Олександра. Це справжнє лігво холостяка з порожнім холодильником і приставкою. Тоді тема торкнулася укладу життя. Раніше Саша зазначив, що мріє про котедж, повний гостей і друзів. Але також зізнався, що вільний час проводить з компанією у форматі «drink & travel». Ксюша точно не «дрінк», а тільки «тревел», тому парі ще довго доводилося встановлювати межі дозволеного.

У 8 випуску відбулося знайомство дорослих і дітей. Саша познайомив дочку Елю з Ксюшею і Платоном. Тоді пара змогла поринути в атмосферу сімейного життя, коли крім особистих турбот з’явилися незручні запитання від дітей. Після сімейних солодощів Саша запросив Ксю до тату-салону, де мав намір набити спільне татуювання. Проте Холостячка запропонувала зробити це тільки в тому разі, якщо вона вибере його.

Фінал кардинально змінив настрій пари, коли останнє побачення виявилося не таким романтичним та ідеальним. Здавалося б, що може піти не так після спільного стрибка з парапланом? Але Саша відмовлявся говорити про кохання на всю Україну. Однак почуття і любов здатні подолати будь-які труднощі.

У фіналі романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина зробила свій вибір! Олександр Еллерт вручив Ксю каблучку, яку головна героїня прийняла, додавши, що вона закохана!

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