Шлях фіналіста Олексія Тригубенка на проєкті «Холостячка»

Дев’ять захопливих тижнів, неймовірні і незабутні побачення, освідчення в коханні і довгоочікуваний фінал проєкту «Холостячка». Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір і зустріла чоловіка, з яким готова побудувати міцну сім’ю. Однак ним виявився не Олексій. Редакція STB.UA пропонує вам згадати, яким був шлях фіналіста Олексія Тригубенка в проєкті «Холостячка».

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23 жовтня глядачі з величезним інтересом спостерігали, які чоловіки прийшли боротися за серце Ксенії. Уже з першої зустрічі Льоша справив найпозитивніше враження на Холостячку. М’який, добрий, скромний і стриманий чоловік зробив подарунок не тільки головній героїні, а й її синові — Платону.

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На другому тижні Олексій усе ще залишався в тіні. Під час марафону з манекенами він сконцентрувався на завданні. На відміну від суперників не намагався здобути увагу Холостячки. Та як сам пізніше пояснив, усе тому, що боявся нав’язатися.

Усвідомивши, що час діяти рішучіше, Олексій запропонував покататися на конях. Ксюша сміливо вибрала це побачення, не знаючи наперед, хто на неї там чекає. Тоді Холостячка поборола свій страх. Чоловік підтримав її, і Ксенія таки наважилася сісти в сідло. Теми для розмови під час прогулянки верхи знаходилися самі собою: спільні захоплення, Перша вечірка і плани на майбутнє. Уже тоді Мішина зізналася, що бачить у Льоші всі якості ідеального чоловіка.

Вад у Олексія, і справді, немає. Та сам чоловік зізнався, що їх дуже багато. Ба більше, він спробує скласти список таких. Згодом з’ясувалося, що й ті вади, про які сказав Льоша, будуть радше дивацтвами.

У 5 випуску чоловік здивував головну героїню своєю рішучістю. Поза цивілізацією Олексій підпалив копицю сіна, змусивши Холостячку поглянути на нього іншими очима. За таку сміливість йому пощастило піти на побачення. Здається, що політ на повітряній кулі запам’ятали всі. Ту зустріч Ксенія назвала найкращим побаченням у своєму житті. Більше про це читайте ТУТ.

Шостий тиждень учасники провели на Прикарпатті. Там же відбулося і знайомство з Платоном. Олексій — єдиний чоловік, який дбав про безпеку дитини. Під час поїздки на квадроциклах йому раз у раз доводилося тиснути на гальма. Ксюша була захоплена такою увагою, тому влаштувала справжній сімейний день: запросила Олексія провести час із нею та її сином. Льоша влаштував справжній квест для Платона, наприкінці якого подарував йому електросамокат. Уже за підсумком цієї зустрічі фіналіст упевнено заявив: «Збирайтеся і приїжджайте до мене».

7 випуск допоміг Ксенії краще дізнатися про побут чоловіків. Льоша показав свою квартиру, де і відбувся перший поцілунок пари. Ба більше, в той самий день Олексій влаштував справжній «сімейний вихідний», вирушивши на шопінг із Холостячкою.

«Цей чоловік є одним з найважливіших на даних момент. Льоша — той чоловік, поруч із яким перестаєш думати про проблеми. Тому що він зробить так, як буде добре мені і йому», — зізналася Ксюша.

За тиждень до фіналу Олексій познайомив Ксенію зі своєю родиною. Уже тоді Холостячка в якийсь момент забула, що є камери, інші учасники і проєкт. Здавалося, що це звичайна вечеря з батьками, де всі одне одного давно знають. Тоді Льоша наважився вперше освідчитись у коханні!

Проте в фіналі все виявилося інакше. Зворушливе прощання, якому передувало дуже чуттєве побачення. Здавалося б, ідеальний чоловік і є переможцем романтичного реаліті «Холостячка». Незабутнє побачення в 9 випуску і екстремальний дрифт, під час якого Льоша показав, що він не той зануда, якого собі уявляє Ксюша. Більше і докладніше про останнє побачення Ксенії Мішиної та Олексія Тригубенка — ТУТ.

Фінал зібрав усю Україну перед телеекранами. Хвилювання, сльози і… відмова. Олексій ідеальний чоловік, але почуттям не накажеш. Ксенія Мішина закохалася в іншого, тому була змушена відмовити Льоші.

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