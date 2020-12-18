Екстрим і ніжність в одній особі Льоші: фінальне побачення на проєкті «Холостячка»

Відбулося останнє побачення в реаліті «Холостячка» з Олексієм Тригубенком. Чоловік вирішив кардинально змінити вектор і піти ва-банк. Дрифт — те, чого найменше можна було очікувати від нього. Яким було фінальне побачення Льоші і Ксюші на проєкті — дізнайтеся в нашому матеріалі.

«Вона думає, що я в усьому обережний. Може навіть, що я зануда. Так ось! Я покажу їй, що в мені горить вогонь!», — зазначив Олексій.

Та найнесподіванішим стало те, що Льоша сів за кермо сам. Чоловік захоплюється екстремальної їздою і впевнено заходить у повороти на швидкості багато років. І хто б міг подумати, що скромний Олексій здатний на це?

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На цьому сюрпризи не закінчилися. Фіналіст вирішив дивувати Холостячку до кінця. І місце призначення виявилося куди більш несподіваним, ніж дрифт. Двоє приїхали до цирку, де освоювали повітряну гімнастику.

Це прекрасна можливість довіритися одне одному. Двоє ширяли під куполом цирку, а Ксенія цілком відала свою долю в руки Олексія. Без будь-якої страховки, Холостячка обняла Льошу за шию, а чоловік схопився за троси.

Вечір завершився дуже духовною і глибокою розмовою. Двоє обговорили всі проблемні моменти, які можуть виникати під час сімейного життя. Готування, духовність, побут, машини, особистий простір, плани на майбутнє, — все це вирішувалося шляхом доброти, любові і взаєморозуміння.

«Я розтанула. Будь ласка, не зупиняйте цей момент. Із Льошею я постійно відчуваю тепло. Відчуваю цей трепет. Максимально сильні й щирі почуття. Він неймовірно ніжний, терплячий, мужній і сильний. Він не боїться своїх почуттів. У нас є шанс побудувати щирі, міцні стосунки», — прокоментувала Ксюша.

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