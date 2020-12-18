«Холостячка» фінал: Ксенія Мішина познайомила зі своїм батьком Олексія

Ось і фінал найромантичнішого реаліті країни — «Холостячка». Чоловіків залишилося двоє, а отже, щоб краще розібратися у виборі, час їх знайомити з батьками. Ксюша запросила Олексія на зустріч із батьком. Як це було — дізнайтеся в нашому матеріалі!

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Олексій Тригубенко познайомився з батьком Ксенії Мішиної. Тато Холостячки професійно займається авіамодельним спортом. Тому щоб ближче пізнати один одного, чоловіки вирішили запустити в небо маленькі літаки на пульті управління.

«Хочеться сподобатися батькові, щоб він зрозумів, що я можу і літаки запускати. Сподіваюся, він побачить реального нареченого своєї дочки», — прокоментував Олексій.

Під час вечері чоловіки заговорили про житло. Льоша зізнався, що наразі в нього немає своєї житлоплощі, але він готовий орендувати квартиру чи будинок у будь-якому місці, де захочуть Ксюша та її син. Однак найбільше батька Ксенії цікавило питання про взаємини Олексія і Платона: як учасник бачить їхнє майбутнє, і чи вистачить йому мудрості й досвіду впоратися з дитиною. Адже в Мішиної є багаж знань тривалістю у 8 років, а в Льоші — ніякого.

«Я постійно думав про те, як же ми будемо жити з Платоном. Але я не боюся стати батьком, я про це мріяв. Я прийшов до того, що постараюся бути для Платона другом. Може, ми не відразу знайдемо спільну мову, але робитиму все можливе», — розповів Олексій про плани на сімейне життя.

Можливо, жорсткості в чоловікові на перший погляд не так багато. Однак якщо Олексій тримає такий серйозний бізнес і щодня комунікує з різними людьми, то встановити порядок і лад — зможе. Такого висновку стосовно учасника дійшов батько Ксюші Олександр.

У кожному разі вибір залишається тільки за Ксенією. Фінал проєкту «Холостячка» розставить усі крапки над «і».

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