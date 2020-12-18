Вот и финал самого романтического реалити страны — «Холостячка». Мужчин осталось двое, а значит, чтобы лучше разобраться в выборе, пора их знакомить с родителями. Ксюша пригласила Алексея на встречу с отцом. Как это было — узнайте в нашем материале!

Алексей Тригубенко познакомился с отцом Ксении Мишиной. Папа Холостячки профессионально занимается авиамодельным спортом. Поэтому чтобы узнать друг друга ближе, мужчины решили запустить в небо маленькие самолеты на пульте управления.

«Хочется понравиться отцу, чтобы он понял, что я могу и самолеты запускать. Надеюсь, он увидит реального жениха своей дочери», — прокомментировал Лёша.

Во время ужина мужчины заговорили о жилье. Леша признался, что пока у него нет своей жилплощади, но он готов снимать квартиру или дом в любом месте, где захотят Ксюша и ее сын. Однако больше отца Ксении интересовал вопрос о взаимоотношениях Алексея и Платона. Как участник видит их будущее, и хватит ли ему мудрости и опыта справиться с ребенком. Ведь у Мишиной есть багаж знаний длинною в 8 лет, а у Леши — никакого.

«Я постоянно думал о том, как же мы будем ладить с Платоном. Но я не боюсь стать отцом, я об этом мечтал. Я пришёл к тому, что постараюсь быть для Платона другом. Может, мы не сразу найдём общий язык, но буду делать все возможное», — рассказал Алексей о планах на семейную жизнь.

Возможно, жесткости в мужчине на первый взгляд не так много. Однако если Алексей держит столь серьезный бизнес и ежедневно коммуницирует с разными людьми, то установить порядок и лад — сможет. Такой вывод об участнике сделал отец Ксюши Александр.

В любом случае выбор остается только за Ксюшей. Финал проекта «Холостячка» расставит все точки над «і».

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