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Экстрим и нежность в одном лице Леши: финальное свидание на проекте «Холостячка»

18.12.2020

Состоялось последнее свидание в реалити «Холостячка» с Алексеем Тригубенко. Мужчина решил кардинально изменить вектор и пойти ва-банк. Дрифт — то, чего меньше всего можно было ожидать от него. Каким было финальное свидание Леши и Ксюши на проекте — узнайте в нашем материале. 

«Она думает, что я во всем аккуратный. Может даже, что я зануда. Так вот! Я покажу ей, что во мне горит огонь!», — отметил Алексей.

Но самым неожиданным стало то, что Лёша сел за руль сам. Мужчина увлекается экстремальной ездой и уверенно заходит в повороты на скорости много лет. И кто бы мог подумать, что скромный Алексей способен на это?

На этом сюрпризы не закончились. Финалист решил удивлять Холостячку до конца. И место назначения оказалось куда более неожиданным, нежели дрифт. Двое приехали в цирк, где осваивали воздушную гимнастику.

Это прекрасная возможность довериться друг другу. Двое парили под куполом цирка, а Ксения всецело отдала свою судьбу в руки Алексея. Без какой-либо страховки, Холостячка обняла Лешу за шею, а мужчина ухватился за тросы. 

Вечер завершился очень духовным и глубоким разговором. Двое обсудили все проблемные моменты, которые могут возникать во время семейной жизни. Готовка, духовность, быт, машины, личное пространство, планы на будущее, — все это решалось путем доброты, любви и взаимопонимания. 

«Я растаяла. Пожалуйста, не останавливайте этот момент. С Лешей я постоянно испытываю тепло. Чувствую этот трепет. Максимально сильные и искренние чувства. Он невероятно нежный, терпеливый, мужественный и сильный. Он не боится своих чувств. У нас есть шанс построить искренние, крепкие отношения», — прокомментировала Ксюша.

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