Ідеальна сім’я: Знайомство Холостячки з батьками Олексія Тригубенка

8 випуск проєкту «Холостячка» став неймовірно відповідальним. Ксенія Мішина знайомиться з батьками чоловіків. Олексій давно розповідав, що його ідеальна модель сім’ї — його батьки. Тому цей тиждень для нього був особливим! Більше про знайомство Холостячки з рідними Льоші Тригубенка — читайте в матеріалі.

Перш ніж вирушити до рідних Льоші, двоє зустрілися в ресторані. Та навіть там учасник подбав про комфорт Холостячки. Шатро, подушки, свічки і мета відчути одне одного з заплющеними очима. Чоловік не переставав дивувати і закохувати в себе Ксенію Мішину.

Більше на тему: Українці шукають «Холостячку»: Найпопулярніші пошукові запити за 2020 рік

«Я насолоджувався моментом, що проводжу з нею. Ми тактильно одне одного відчували. Було офігенно, що ми торкалися одне одного. Дуже класно», — описав початок зустрічі чоловік.

Та як з’ясувалося, основна мета, чому Олексій закрив очі, — це не боятися. Учасник так часто ніяковіє і губиться у присутності Ксюші, що забуває порядок слів і їх значення. Скільки разів ми чули: «Навіщо я це сказав?». І ось, щоб освідчитись Холостячці в коханні, Олексій закрив обом очі.

«Я не сплю в ніч перед побаченнями. Потім не сплю ніч після побачення. Постійно хвилююся. У животі якісь метелики. Я ревную тебе до всіх хлопців, які ходять на побачення. І тому я вдячний всесвіту, що він подарував зустріч з тобою. Я відчуваю, що кохаю тебе», — зізнався чоловік.

Настав момент знайомства з батьками і сестрою Олексія. Перша зустріч була досить теплою. Тому, недовго думаючи, вирішили перейти на тет-а-тет. Під час особистої розмови з мамою Олексія Холостячка зізналася, що в Льоші поєднуються всі найкращі якості чоловіка. Ксенія завжди відчуває себе надійно і спокійно. Він — єдиний, у кому вона впевнена на 100%.

Більше на тему: Хто стане обранцем Ксенії Мішиної у фіналі проєкту «Холостячка»?

А ось тет із батьком був на кардинально іншій хвилі: «Якщо ви готові приймати те, що на першому місці буде його бізнес, на другому — друзі, а тільки потім ви і ваша дитина…», — зазначив тато Льоші.

«Чоловік робить жінку. Якщо він її ощасливлює, то вона літає над землею. Вона йде по вулиці, а всі на неї дивляться, тому що вона сяє», — коментує чоловік.

Позиція тата зрозуміла: батько ― голова і годувальник, тому робота завжди повинна бути на першому місці. Та якщо щасливий чоловік, то поруч із ним щаслива і його жінка. Це взаємний обмін енергією, який дає змогу таким сім’ям жити по 50 років.

«Прекрасна дівчина. Якщо у вас усе складеться, ми будемо дуже раді», — підсумувала родина Олексія.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ