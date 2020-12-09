Українці шукають «Холостячку»: Найпопулярніші пошукові запити за 2020 рік
Добігає кінця 2020 рік. Традиційно всі проводять аналіз своїх досягнень. У світі технологій найцікавішим залишається можливість дізнатися, що ж українці шукали у 2020 році. Одна зі знакових подій — прем’єра першої української «Холостячки», яка підкорила глядача. Щоп’ятниці з 23 жовтня ви вмикали телевізори і спостерігали, переживали, закохувалися разом з головною героїнею Ксенією Мішиною. А відтак ішли в Google, щоб дізнатися найпікантніший ексклюзив. Українці шукали «Холостячку» і вибирали любов у 2020 році!
Найпопулярніші запити українських користувачів — це топ запитів року, популярність яких протягом 2020 року зростала швидше за все. Безумовно, перші позиції посіла тема коронавірусу і все пов’язане з нею: симптоми, лікування, вакцина, карантин та ізоляція.
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Лідером телевізійних програм, якими українці найбільше цікавилися, стала «Холостячка». Прем’єра романтичного реаліті відбулася 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. І відтоді щоп’ятниці проєкт упевнено тримає позиції лідера слоту. З успіхом «Холостячці» вдалося прорватися в номінацію «Запит року». Варто зазначити, що це єдиний медіаконтент, що потрапив у головну категорію (7 місце).
Топзапити 2020 року в Google з України:
- Коронавірус.
- Коронавірус рекомендації.
- Вибори в США.
- Google Classroom.
- Симптоми коронавірусу.
- «На урок».
- «Холостячка».
- Свята 2020.
- Карантин в Україні.
- Zoom.
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Висновок: українці вибирають любов! Навіть у такий непростий час, коли паралельно доводиться більше дізнаватися про карантин, ізоляцію та здійснювати покупку року — маску.