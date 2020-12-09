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Українці шукають «Холостячку»: Найпопулярніші пошукові запити за 2020 рік

09.12.2020

Добігає кінця 2020 рік. Традиційно всі проводять аналіз своїх досягнень. У світі технологій найцікавішим залишається можливість дізнатися, що ж українці шукали у 2020 році. Одна зі знакових подій — прем’єра першої української «Холостячки», яка підкорила глядача. Щоп’ятниці з 23 жовтня ви вмикали телевізори і спостерігали, переживали, закохувалися разом з головною героїнею Ксенією Мішиною. А відтак ішли в Google, щоб дізнатися найпікантніший ексклюзив. Українці шукали «Холостячку» і вибирали любов у 2020 році!

Холостячка

Найпопулярніші запити українських користувачів — це топ запитів року, популярність яких протягом 2020 року зростала швидше за все. Безумовно, перші позиції посіла тема коронавірусу і все пов’язане з нею: симптоми, лікування, вакцина, карантин та ізоляція.

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Лідером телевізійних програм, якими українці найбільше цікавилися, стала «Холостячка». Прем’єра романтичного реаліті відбулася 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. І відтоді щоп’ятниці проєкт упевнено тримає позиції лідера слоту. З успіхом «Холостячці» вдалося прорватися в номінацію «Запит року». Варто зазначити, що це єдиний медіаконтент, що потрапив у головну категорію (7 місце).

Топзапити 2020 року в Google з України:

  1. Коронавірус.
  2. Коронавірус рекомендації.
  3. Вибори в США.
  4. Google Classroom.
  5. Симптоми коронавірусу.
  6. «На урок».
  7. «Холостячка».
  8. Свята 2020.
  9. Карантин в Україні.
  10. Zoom.

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Висновок: українці вибирають любов! Навіть у такий непростий час, коли паралельно доводиться більше дізнаватися про карантин, ізоляцію та здійснювати покупку року — маску.

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