Подходит к концу 2020 год. Традиционно все проводят анализ своих достижений. В мире технологий самым интересным остается возможность узнать, что же украинцы искали в 2020 году. Одно из знаковых событий — премьера первой украинской «Холостячки», которая покорила зрителя. Каждую пятницу с 23 октября вы включали телевизоры и следили, переживали, влюблялись вместе с главной героиней Ксенией Мишиной. А после отправлялись в Google, чтобы узнать самый пикантный эксклюзив. Украинцы искали «Холостячку» и выбирали любовь в 2020 году!

Самые популярные запросы украинских пользователей — это топ запросов, популярность которых на протяжении 2020 года росла быстрее всего. Безусловно, первые позиции заняла тема коронавируса и всех вытекающих из нее: симптомы, лечение, вакцина, карантин и изоляция.

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Лидером телевизионных программ, которыми украинцы больше всего интересовались, стала «Холостячка». Премьера романтического реалити состоялась 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ. И с тех пор каждую пятницу проект уверенно держит позиции лидера слота. С успехом «Холостячке» удалось прорваться в номинацию «Запрос года». Стоит отметить, что это единственный медиаконтент, попавший в главную категорию (7 место).

Топ-запросы 2020 года в Google из Украины:

Коронавирус. Коронавирус рекомендации. Выборы в США. Google Classroom. Симптомы коронавируса. «На урок». «Холостячка». Праздники 2020. Карантин в Украине. Zoom.

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Вывод: украинцы выбирают любовь! Даже в такое непростое время, когда параллельно приходится больше узнавать о карантине, изоляции и совершать покупку года — маску.

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