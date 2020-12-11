8 выпуск проекта «Холостячка» стал невероятно ответственным. Ксения Мишина знакомится с родителями мужчин. Алексей давно рассказывал, что его идеальная модель семьи — его родители. Поэтому эта неделя для него была особенной! Больше о знакомстве Холостячки с родными Леши Тригубенко — читайте в материале.

Прежде чем отправиться к родным Леши, двое встретились в ресторане. Но даже там участник позаботился о комфорте Холостячки. Шатер, подушки, свечи и цель почувствовать друг друга с закрытыми глазами. Мужчина не переставал удивлять и влюблять в себя Ксению Мишину.

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«Я наслаждался моментом, что провожу с ней. Мы тактильно друг друга ощущали. Было офигенно, что мы трогали друг друга. Очень классно», — описал начало встречи мужчина.

Но как выяснилось, основная цель, почему Лёша закрыл глаза, — это не робеть. Участник так часто смущается и теряется при виде Ксюши, что забывает порядок слов и их значение. Сколько раз мы слышали: «Зачем я это сказал?». И вот, дабы признаться Холостячке в любви, Алексей закрыл обоим глаза.

«Я не сплю в ночь перед свиданиями. Потом не сплю ночь после свидания. Постоянно волнуюсь. В животе какие-то бабочки. Я ревную тебя ко всем ребятам, которые ходят на свидания. И поэтому я благодарен вселенной, что она подарила встречу с тобой. Я чувствую, что люблю тебя», — признался мужчина.

Настал момент знакомства с родителями и сестрой Алексея. Первая встреча была довольно тёплой. Поэтому недолго думая, решили перейти на тет-а-тет. Во время личного разговора с мамой Алексея Холостячка призналась, что в Леше сочетаются все самые лучшие качества мужчины. Ксения всегда чувствует себя надёжно и спокойно. Он — единственный мужчина, в котором она уверена на 100%.

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А вот тет с отцом был на кардинально другой волне: «Если вы готовы принимать то, что на первом месте будет его бизнес, на втором — друзья, а только потом вы и ваш ребёнок…», — отметил папа Леши.

«Мужчина делает женщину. Если он ее осчастливливает, то она летает над землей. Она идёт по улице, а все на неё смотрят, потому что она сияет», — комментирует мужчина.

Позиция папы понятна: отец ― глава и добытчик, поэтому работа всегда должна быть на первом месте. Но если счастлив мужчина, то рядом с ним счастлива и его женщина. Это взаимный обмен энергией, который позволяет таким семьям жить по 50 лет.

«Прекрасная девушка. Если у вас все сложится, мы будем очень рады», — заключила семья Алексея.

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