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Хто стане обранцем Ксенії Мішиної у фіналі проєкту «Холостячка»?

04.12.2020

Фінішна пряма романтичного реаліті! У проєкті залишилося тільки троє чоловіків: Олексій Тригубенко, Андрій Рибак і Олександр Еллерт. Почуття посилюються, пристрасті розпалюються, а відповідальний вибір — наближається. Яким же він буде? Пропонуємо вам спрогнозувати майбутній фінал головного романтичного реаліті — «Холостячка».


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