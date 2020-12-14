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Кто станет избранником Ксении Мишиной в финале проекта «Холостячка»?

14.12.2020

Финишная прямая романтического реалити! В проекте осталось двое мужчин: Алексей Тригубенко и Александр Эллерт. Чувства усиливаются, страсти накаляются, а ответственный выбор — в эту пятницу. Каким же он будет? Предлагаем вам спрогнозировать финал самого главного романтического реалити — «Холостячка».

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