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Atlas Weekend — 2019: розклад на 11 липня

11.07.2019

Atlas Weekend — 2019 не перестає тішити! 11 липня на головній сцені фестивалю виступлять такі музиканти, як Da Candy, Matoma, Chase & Status та хедлайнери The Chainsmokers. Хто ще дивуватиме глядачів третього дня Atlas Weekend? Читайте детальну програму на 11 липня.

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11 липня на Atlas Weekend — 2019 можна назвати днем електронної музики. Найкращі музиканти жанру зберуться на одній локації, щоб подарувати гостям музичного івенту запальний танцювальний вечір. Da Candy, Matoma, Chase & Status, Ellen Allien, хедлайнери The Chainsmokers — і це далеко не повний список!

Із українських зірок 11 липня глядачі побачать INGRET, KADNAY, PianoRave, SINOPTIK, Mark Devite, КУРГАН & AGREGAT та інших.

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Уже традиційно в слоті з 18:00 до 20:00 на одній зі сцен фестивалю покаже свої перформанси Інародний театр абсурду «Воробушек».

Всього третього дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 10 сцен.

Atlas Weekend — 2019: розклад на 11 липня

Main Stage

  • 17:00 — 17:45 Da Candy
  • 18:15 — 19:15 Matoma
  • 20:00 — 21:00 Chase & Status
  • 22:15 — 23:45 The Chainsmokers

West Stage

  • 15:30 — 16:00 INGRET
  • 16:30 — 17:15 KADNAY
  • 17:45 — 18:30 Emika
  • 19:00 — 20:00 PianoRave
  • 21:00 — 22:30 The Vaccines

East Stage

  • 15:30 — 16:00 Станция Мир
  • 16:30 — 17:15 SINOPTIK
  • 17:45 — 18:30 Тараканы!
  • 19:00 — 20:00 Frank Iero
  • 21:00 — 22:30 Drowning Pool

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North Stage

  • 15:15 — 15:45 Foodji Music
  • 16:15 — 16:45 GIGA1
  • 17:15 — 18:00 КУРГАН & AGREGAT
  • 18:30 — 19:15 SHAHMEN
  • 20:00 — 21:00 кАчевники
  • 22:00 — 23:30 Everlast

Night Stage (East)

  • 23:30 — 00:20 Mark Devite
  • 00:20 — 01:10 Leat’eq
  • 01:10 — 02:00 Cyborgs
  • 01:30 — 01:35 Kondurakiy
  • 02:00 — 03:00 Slander
  • 03:00 — 04:00 Borgore
  • 04:00 — 05:00 Wanna Wake
  • 04:30 — 04:35 AWAVES
  • 05:00 — 06:00 ba-Blow

Night Stage (Central)

  • 22:30 — 23:15 Ksenia Palfy
  • 23:15 — 00:00 PESHKA
  • 00:00 — 01:00 BlockForm
  • 01:00 — 02:00 Koloah
  • 02:00 — 04:00 Ellen Allien
  • 04:00 — 06:00 Daria Kolosova

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Garden Stage

  • 16:00 — 18:00 Supersholokh
  • 18:00 — 20:00 ALAN
  • 20:00 — 22:00 MASLOV
  • 22:00 — 00:00 Sunrise_Groove
  • 00:00 — 02:00 MAMAY
  • 02:00 — 04:00 Junket
  • 04:00 — 06:00 Polygrim

Kurenivka Stage

  • 18:00 — 19:00 VOZHD
  • 19:00 — 20:00 Sysuev
  • 20:00 — 22:00 Chaykofsky
  • 22:00 — 00:00 Masha Efy
  • 00:00 — 02:00 Vlad Fisun

Burn Stage

  • 12:00 — 22:00 Голосування за найкраще графіті у стрит-арт зоні
  • 18:00 — 22:00 BURN X NIGHT AMBASSADORS (ALEX PERVUKHIN, FAT 8)

Театр (Central Night Stage)

  • 18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах 

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