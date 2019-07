Atlas Weekend — 2019 не перестает радовать! 11 июля на главной сцене фестиваля выступят такие музыканты, как Da Candy, Matoma, Chase & Status и хедлайнеры The Chainsmokers. Кто еще будет удивлять зрителей в третий день Atlas Weekend? Читайте подробную программу на 11 июля.

11 июля на Atlas Weekend — 2019 можно назвать днем электронной музыки. Лучшие музыканты жанра соберутся на одной локации, чтобы подарить гостям музыкального ивента зажигательный танцевальный вечер. Da Candy, Matoma, Chase & Status, Ellen Allien, хедлайнеры The Chainsmokers — и это далеко не полный список!

Из украинских звезд 11 июля зрители увидят INGRET, KADNAY, PianoRave, SINOPTIK, Mark Devite, КУРГАН & AGREGAT и других.

Уже традиционно в слоте с 18:00 до 20:00 на одной из сцен фестиваля покажет свои перформансы Инародный театр абсурда «Воробушек».

Всего в третий день Atlas Weekend — 2019 будет работать 10 сцен.

Atlas Weekend — 2019: расписание на 11 июля

Main Stage

17:00 — 17:45 Da Candy

18:15 — 19:15 Matoma

20:00 — 21:00 Chase & Status

22:15 — 23:45 The Chainsmokers

West Stage

15:30 — 16:00 INGRET

16:30 — 17:15 KADNAY

17:45 — 18:30 Emika

19:00 — 20:00 PianoRave

21:00 — 22:30 The Vaccines

East Stage

15:30 — 16:00 Станция Мир

16:30 — 17:15 SINOPTIK

17:45 — 18:30 Тараканы!

19:00 — 20:00 Frank Iero

21:00 — 22:30 Drowning Pool

North Stage

15:15 — 15:45 Foodji Music

16:15 — 16:45 GIGA1

17:15 — 18:00 КУРГАН & AGREGAT

18:30 — 19:15 SHAHMEN

20:00 — 21:00 кАчевники

22:00 — 23:30 Everlast

Night Stage (East)

23:30 — 00:20 Mark Devite

00:20 — 01:10 Leat’eq

01:10 — 02:00 Cyborgs

01:30 — 01:35 Kondurakiy

02:00 — 03:00 Slander

03:00 — 04:00 Borgore

04:00 — 05:00 Wanna Wake

04:30 — 04:35 AWAVES

05:00 — 06:00 ba-Blow

Night Stage (Central)

22:30 — 23:15 Ksenia Palfy

23:15 — 00:00 PESHKA

00:00 — 01:00 BlockForm

01:00 — 02:00 Koloah

02:00 — 04:00 Ellen Allien

04:00 — 06:00 Daria Kolosova

Garden Stage

16:00 — 18:00 Supersholokh

18:00 — 20:00 ALAN

20:00 — 22:00 MASLOV

22:00 — 00:00 Sunrise_Groove

00:00 — 02:00 MAMAY

02:00 — 04:00 Junket

04:00 — 06:00 Polygrim

Kurenivka Stage

18:00 — 19:00 VOZHD

19:00 — 20:00 Sysuev

20:00 — 22:00 Chaykofsky

22:00 — 00:00 Masha Efy

00:00 — 02:00 Vlad Fisun

Burn Stage

12:00 — 22:00 Голосование за лучшее граффити в стрит-арт зоне

18:00 — 22:00 BURN X NIGHT AMBASSADORS (ALEX PERVUKHIN, FAT 8)

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Инародный театр абсурда «Воробушек»

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. В списке объявленных участников фестиваля — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss и многие другие. Спешите купить последние билеты на Atlas Weekend — 2019!

