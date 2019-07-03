Самый долгожданный фестиваль лета, Atlas Weekend — 2019, начинается 9 июля. Мероприятие пройдет в Украине уже пятый раз. Традиционно вход на территорию в первый день фестиваля будет совершенно бесплатным. Кто стал хедлайнерами Atlas Weekend? Узнайте в нашем материале прямо сейчас!

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Фестиваль Atlas Weekend в 2019 году пройдет на ВДНГ с 9 по 14 июля. Вход в первый день мероприятия будет свободным.

Первым хедлайнером фестиваля и настоящим событием для всех меломанов стал американский дуэт The Chainsmokers. В их арсенале много известных песен, «Грэмми» за лучшую танцевальную запись и коллаборации с мировыми исполнителями — Coldplay, Tiesto, 5 Seconds of Summer и Halsey. В Киеве группа выступит уже 11 июля с 22:15 до 23:45.

Второй хедлайнер — всемирно известная американская группа Black Eyed Peas. За свою карьеру музыканты получили 16 премий «Грэмми» и стали рекордсменами чарта Billboard. И уже 10 июля группа выступит на Atlas Weekend с 22:15 до 23:45.

Также среди знаменитостей мирового масштаба заявлен британский музыкант Лиам Галлахер. Легендарный голос Oasis выступит в Киеве со своим сольным проектом. Лиам появится на сцене Atlas Weekend 14 июля с 22:15 до 23:45.

Рок-группа «Сплин» стала четвертым хедлайнером Atlas Weekend — 2019. В этом году, 27 мая, коллективу исполняется 25 лет! Ребята стали культовыми после выпуска «Гранатового альбома», а песни «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально получили статус хитов и попали в ротацию всех радиостанций. Легендарный коллектив выступит на главной сцене в четвертый день фестиваля, 12 июля.

Хип-хоп музыкант A$AP Rocky стал пятым хедлайнером Atlas Weekend — 2019. Популярный американский исполнитель выступит впервые в Киеве 13 июля. Свою популярность американский музыкант завоевал еще в 2011 году — тогда A$AP Rocky прогремел на весь мир своим треком Live. Love. Сейчас его называют одним из самых успешных музыкантов мира.

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