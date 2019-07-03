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Atlas Weekend — 2019: розклад на 10 липня

03.07.2019

Другий день Atlas Weekend — 2019 запам’ятається виступом легендарного колективу та одного з хедлайнерів фестивалю — The Black Eyed Peas. Володарі 16 премій «Греммі» й рекордсмени чарту Billboard виступлять на головній сцені музичного івенту. Кого ще глядачі побачать цього вечора на Atlas Weekend? Читайте детальну програму на 10 липня.

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10 липня Atlas Weekend порадує виступами світових зірок. На головній сцені фестивалю співати й танцювати будуть Netta, Little Big та хедлайнери 2019 року The Black Eyed Peas.

Також цього вечора гості музичного івенту зможуть насолодитися музикою Tom Odell, Jamala, MÉLOVIN, 5’nizza, Alex M.O.R.P.H., ATB, Нейромонаха Феофана та інших артистів.

Починаючи з 10 липня в слоті з 18:00 до 20:00 на одній зі сцен фестивалю покаже свої перформанси Інародний театр абсурду «Воробушек».

Всього другого дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 9 сцен.

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Atlas Weekend — 2019: програма на 10 липня

Main Stage

  • 17:00 — 17:45 MÉLOVIN
  • 18:30 — 18:55 Netta
  • 20:00 — 21:00 Tatarka
  • 20:00 — 21:00 Little Big
  • 22:15 — 23:45 The Black Eyed Peas

West Stage

  • 15:30 — 16:00 AKINE
  • 16:30 — 17:15 The Elephants
  • 17:45 — 18:30 LATEXFAUNA
  • 19:00 — 20:00 Jamala
  • 21:00 — 22:30 Tom Odell

East Stage

  • 15:30 — 16:00 Scream Inc.
  • 16:30 — 17:15 Stoned Jesus
  • 17:45 — 18:30 HEALTH
  • 19:00 — 20:00 Tesseract
  • 21:00 — 22:30 Skindred

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North Stage

  • 15:15 — 15:45 Vnature
  • 16:15 — 16:45 NIZKIZ
  • 17:15 — 18:00 Dog Eat Dog
  • 18:30 — 19:15 MadeinTYO
  • 20:00 — 21:00 5’nizza
  • 22:00 — 23:30 Dub FX

Night Stage (East)

  • 23:30 — 00:30 Stage Rockers
  • 00:30 — 01:30 Alex M.O.R.P.H.
  • 01:30 — 03:00 ATB
  • 03:00 — 04:00 Sagan
  • 04:00 — 05:00 Jimmy Clash
  • 04:00 — 05:00 Tricky Gullivan
  • 05:00 — 06:00 AVADOX

Night Stage (Central)

  • 23:00 — 01:00 Martovsky (MC)
  • 23:00 — 00:00 Ewsei
  • 00:00 — 01:00 Toki Toi
  • 01:00 — 02:30 Нейромонах Феофан
  • 02:30 — 05:30 Martovsky (MC)
  • 02:30 — 03:30 ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП
  • 03:30 — 04:30 MADISON
  • 04:30 — 05:30 Mixmaster Gabber

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Garden Stage

  • 16:00 — 18:00 Boychi
  • 18:00 — 20:00 ANIMADO
  • 20:00 — 22:00 Anton Bykov
  • 22:00 — 00:00 Galina Malinovskaya
  • 00:00 — 02:00 POZZY
  • 02:00 — 04:00 ATHOM
  • 04:00 — 06:00 Saint True

Kurenivka Stage

  • 19:00 — 20:00 KHRAMOV
  • 20:00 — 22:00 Andrey Korol
  • 22:00 — 00:00 Sasha Gurov
  • 00:00 — 02:00 Alex Slog

Burn Stage

  • 12:00 — 22:00 Початок роботи художників у стрит-арт зоні
  • 18:00 — 22:00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 1 (MONSTO, COSSWEEK, BIRCH)

Театр (Central Night Stage)

  • 18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Нагадуємо, Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Серед вже оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах 

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