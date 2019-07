Фестиваль Atlas Weekend — 2019 стартує 9 липня. Традиційно перший день заходу буде безкоштовним. Хто ж відкриє Atlas Weekend? Дивіться докладний розклад на 9 липня.

Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: програма фестивалю на всі дні

Першого дня Atlas Weekend — 2019 на території ВДНГ зберуться найкращі виконавці українського шоу-бізнесу. У списку артистів — ONUKA, О.Torvald, KYIVSTONER, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, PAVLO ZIBROV, DZIDZIO.

На головній сцені виступить легенда української естради та всього пострадянського простору Софія Ротару.

Також глядачі побачать зірок Національного відбору на Євробачення-2019: Ivan NAVI, LAUD, DILEMMA, LETAY, KHAYAT, YUKO.

Прикрасить вечір своїм виступом популярна красуня, артистка, чиє ім’я прославляє Україну на світових червоних доріжках і преміях, а також суддя 10 сезону вокального шоу «Х-фактор» NK|Настя Каменських.

Наприкінці музичного вечора для глядачів заспівають та станцюють запальні MOZGI.

Atlas Weekend — 2019: програма на 9 липня

Main Stage

15:02 — 15:12 Sonya Kay

15:14 — 15:28 Ivan NAVI

15:28 — 15:40 Мята

15:42 — 15:52 TamerlanAlena

15:54 — 16:04 Rumbero’s

16:06 — 16:16 DSIDE BAND

16:18 — 16:34 Оля Цибульська

16:36 — 16:50 Дорош

16:52 — 17:08 LAUD

17:10 — 17:20 KYIVSTONER

17:22 — 17:34 DILEMMA

17:36 — 18:06 Злата Огневич

18:08 — 18:18 АГОНЬ

18:20 — 18:32 Artem Pivovarov

18:34 — 18:46 Віталій Козловський

18:48 — 18:58 Бамбинтон

19:00 — 19:26 Alyosha

19:28 — 19:40 NIKITA LOMAKIN

19:42 — 20:20 ALEKSEEV

20:22 — 20:52 NK

20:54 — 21:24 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

21:26 — 21:46 PAVLO ZIBROV

21:48 — 22:18 DZIDZIO

22:20 — 23:00 Софія Ротару

23:00 — 23:30 MOZGI

West Stage

15:30 — 16:00 NRavitsa Planet

16:30 — 17:15 LETAY

17:45 — 18:30 Epolets

19:00 — 20:00 СКАЙ

21:00 — 22:30 ONUKA

East Stage

15:30 — 16:00 VS

16:30 — 17:15 Nereis

17:45 — 18:30 TRANK

19:00 — 20:00 KARNA

21:00 — 22:30 О.Torvald

Більше на тему: Atlas Weekend: хедлайнери фестивалю в 2019 році

North Stage

15:15 — 15:45 YEYO

16:15 — 16:45 KHAYAT

17:15 — 18:00 Lolita Kox

18:30 — 19:15 [O]

22:00 — 23:30 YUKO

Garden Stage

16:00 — 18:00 MRDR

16:00 — 18:00 GORUN

18:00 — 19:00 Klim Beats

19:00 — 20:00 Olivia Sugar

20:00 — 22:00 Masta

20:00 — 22:00 Artem Volyk

22:00 — 00:00 Тот самый Тимур

Burn Stage

14:00 — 16:00 BURN Breakdance Battle: реєстрація

17:00 — 19:00 BURN Breakdance Battle: відбори до ТОП-16

19:00 — 21:00 BURN Breakdance Battle: фінали

Нагадуємо, Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Серед вже оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ