Настя Каменських – «Обіцяю»: прем’єра пісні

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських 10 квітня презентувала пісню «Обіцяю», присвятивши композицію свому коханому. Це другий україномовний трек після композиції «Тримай», яка отримала українську музичну премію Yuna. Публіка дуже тепло прийняла нову пісню, яку артистка виконала вперше.

Настя Каменських, як завжди, вміє дивувати. Після іспаномовних «Peligroso» і гучного дуету з пуерто-риканською зіркою Реггетону De La Ghetto, запально-хайпової «Попа как у Ким» пісня «Обіцяю» вийшла ніжною і ритмічною. Легкий танцювальний такт, м’яке виконання змінюється ліричним відступом зі звуками фортепіано та глибоким вокалом. Настя не раз зізнавалася, що любить змішання музичних стилів, і такі експерименти зі звучанням їй вдаються як нікому іншому.

Трек наповнений романтикою, а основним лейтмотивом композиції є кохання. У пісні Настя співає про найважливіше почуття, і слова ніби доносяться з глибини її серця. Кожне слово звернене до обранця, якого вона обіцяє любити завжди. Каменських присвятила цей трек саме йому:

«У кожну пісню я вкладаю справжні емоції та почуття. На таке щире виконання мене надихає те, що я відчуваю всередині. Адже не можна чесно співати про те, що тобі не знайоме. Я кохаю по-справжньому, і кожне слово, кожна нота в цій пісні для нього. Саме тому вона вийшла такою душевною».

Офіційний реліз треку і презентація кліпу відбудеться наприкінці квітня.



А поки нагадаємо, що перший україномовний трек «Тримай» став найротованішим в радіоефірі та був презентований на італійському радіо Rai. Крім того, Настя Каменських стала першою українською артисткою, чия композиція «Peligroso» потрапила в один із найавторитетніших чартів Billboard і Music Choice. Настя Каменських з’явилася в ефірі наймасштабнішого шоу ¡Despierta América! на телеканалі Univision й в інших латиноамериканських програмах. Після успішної презентації «Peligroso» на радіо і ТБ Настю запросили як почесну гостю з України на церемонію Latin Grammy в Лас-Вегасі, а також на вручення премії Person of the Year. На національному рівні Настя стала співачкою року за версією M1 Music Awards, вона номінант і володарка багатьох премій, серед яких «Найкращий хіт року», «Найкращий кліп року», Newsmaker року і Best International Star.

