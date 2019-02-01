Іспаномовний хіт судді «Х-фактор»-9 Насті Каменських «Peligroso» вже 4 тижні займає топову позицію в світовому чарті найавторитетнішого музичного видання Billboard. Читайте подробиці.

Більше на тему: Настя Каменських номінована на YUNA 2019

Про це стало відомо вранці 30 січня, коли американський журнал опублікував свій щотижневий рейтинг. Іспаномовна пісня «Peligroso» була відібрана в топ 25 кращих пісень світу в жанрі Tropical songs і вже місяць успішно тримається на ряду з композиціями таких відомих латиноамериканських виконавців як Marc Anthony, Ozuna та ін.

Нагадаємо, що сама артистка тільки повернулася з США, де була запрошена дати інтерв’ю іспанською та англійською мовами на ключових медіа каналах Латинської Америки таких як Univision, Telemundo, CBS і багатьох інших. Крім цього, Настя Каменських також була в ефірі SiriusXM — топової радіостанції Америки. SiriusXM є місцем, куди запрошують найуспішніших артистів з усього світу таких як Rita Ora, JLo, Taylor Swift, Ed Sheeran, Pitbull, Eminem і багатьох інших суперзірок індустрії музики та кіно.

Більше на тему: Настя Каменських – «Peligroso»: дивіться новий кліп судді Х-фактор

У своїх інтерв’ю артистка дуже багато розповідає про Україну і талановитих виконавців її країни. «Peligroso» — справжній міжнародний хіт, який об’єднує людей різних континентів і ще раз доводить, що музика Насті Каменських не знає кордонів.

Дивіться виступ Насті Каменських з піснею «Peligroso» на фіналі шоу «Х-фактор»-9!

Video: Пісня Насті Каменських місяць підкорює найавторитетніший чарт світу Billboard Популярний іспанський хіт судді Х-фактор-9 Насті Каменських Peligroso підкорює світовий чарт найавторитетнішого музичного видання Billboard. Читайте подробиці

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ