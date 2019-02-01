PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Пісня Насті Каменських місяць підкорює найавторитетніший чарт світу Billboard

01.02.2019

Іспаномовний хіт судді «Х-фактор»-9 Насті Каменських  «Peligroso» вже 4 тижні займає топову позицію в світовому чарті найавторитетнішого музичного видання Billboard. Читайте подробиці.

Більше на тему: Настя Каменських номінована на YUNA 2019

Песня Насти Каменских уже месяц покоряет самый авторитетный чарт мира Billboard

Про це стало відомо вранці 30 січня, коли американський журнал опублікував свій щотижневий рейтинг. Іспаномовна пісня «Peligroso» була відібрана в топ 25 кращих пісень світу в жанрі Tropical songs і вже місяць успішно тримається на ряду з композиціями таких відомих латиноамериканських виконавців як Marc Anthony, Ozuna та ін.

Настя Каменских «Peligroso»

Нагадаємо, що сама артистка тільки повернулася з США, де була запрошена дати інтерв’ю іспанською та англійською мовами на ключових медіа каналах Латинської Америки таких як Univision, Telemundo, CBS і багатьох інших. Крім цього, Настя Каменських також була в ефірі SiriusXM  топової радіостанції Америки. SiriusXM є місцем, куди запрошують найуспішніших артистів з усього світу таких як Rita Ora, JLo, Taylor Swift, Ed Sheeran, Pitbull, Eminem і багатьох інших суперзірок індустрії музики та кіно.

Більше на тему: Настя Каменських – «Peligroso»: дивіться новий кліп судді Х-фактор

У своїх інтерв’ю артистка дуже багато розповідає про Україну і талановитих виконавців її країни. «Peligroso» — справжній міжнародний хіт, який об’єднує людей різних континентів і ще раз доводить, що музика Насті Каменських не знає кордонів.

Дивіться виступ Насті Каменських з піснею «Peligroso» на фіналі шоу «Х-фактор»-9! 

Video: Пісня Насті Каменських місяць підкорює найавторитетніший чарт світу Billboard

Популярний іспанський хіт судді Х-фактор-9 Насті Каменських Peligroso підкорює світовий чарт найавторитетнішого музичного видання Billboard. Читайте подробиці

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати