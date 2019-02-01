Испаноязычный хит судьи «Х-фактор»-9 Насти Каменских «Peligroso» уже 4 недели занимает топовую позицию в мировом чарте самого авторитетного музыкального издания Billboard. Читайте подробности.

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Об этом стало известно утром 30 января, когда американский журнал опубликовал свой еженедельный рейтинг. Испаноязычная песня «Peligroso» была отобрана в топ 25 лучших песен мира в жанре Tropical songs и уже месяц успешно держится на ряду с композициями таких известных латиноамериканских исполнителей как Marc Anthony, Ozuna и т.д.

Напомним, что сама артистка только вернулась из США, где была приглашена дать интервью на испанском и английском языках на ключевых медиа каналах Латинской Америки таких как Univision, Telemundo, CBS и многих других. Помимо этого, Настя Каменских также была в эфире SiriusXM — топовой радиостанции Америки. SiriusXM является местом, куда приглашают самых успешных артистов со всего мира таких как Rita Ora, JLo, Taylor Swift, Ed Sheeran, Pitbull, Eminem и многих других суперзвезд индустрии музыки и кино.

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В своих интервью артистка очень много рассказывает про Украину и талантливых исполнителей ее страны. «Peligroso» — настоящий международный хит, который объединяет людей разных континентов и еще раз доказывает, что музыка Насти Каменских не знает границ.

Смотрите выступление Насти Каменских с песней «Peligroso» на финале шоу «Х-фактор»-9!

Video: Песня Насти Каменских месяц покоряет самый авторитетный чарт мира Billboard Нашумевший испанский хит судьи Х-фактор-9 Насти Каменских Peligroso покоряет мировой чарт самого авторитетного музыкального издания Billboard. Читайте подробности

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