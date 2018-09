Песня Насти Каменских «Peligroso» это трек, написанный на испанском и английском языках в жанре latina pop. Певица не перестает радовать своих поклонников и регулярно выпускает композиции, которые взрывают хит-парады. Смотрите жаркое lyric-video, которое певица опубликовала на своем официальном YouTube-канале NKofficial прямо сейчас! А также читайте комментарии Насти по поводу новой песни и клипа.

Больше по теме: Из-за кого устроили спор на «Х-фактор»-9 Андрей Данилко и Настя Каменских?

Текст песни:

Yo no quiero que me digas que eres santo

Te preffiero mentiroso y peligrоso

Solo dime y areglamos comoy cuando

Y la cosa aqui se queda entre nosotros

Ya Ya Ya

A mi me gusta peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Couse you knowhow i like it

I’ll let you take the lead baby

I’m not gonna fight it

I’m craving your fire

No wasting no time no

We’re never tired

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Ya Ya Ya

A mi me gusto peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gustoa peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Как создавалась песня и клип Насти Каменских «Peligroso»?

Всем известно, что музыка и творческий путь Насти Каменских не знают границ — она cosmopolitan girl, которая родилась в Киеве, росла в Неаполе, жила и выступала в США, выступает на сценах по всему миру. Она прекрасно владеет пятью языками и уже пела на украинском, английском, русском, итальянском. Не останавливаясь на достигнутом и покоряя новые вершины, Настя записала новый трек на испанском и английском.

Песня создавалась в США международной командой талантливых авторов: Cris Chil, Yoel Henriquez и, конечно же, Алексеем Потапенко. Продюсером выступил Ali Alvarez из компании Magnus Media великого Mark Anthony. Эта песня писалась на студиях, на которых работают Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys в своем время и другие популярные исполнители.

Музыка артистки всегда соответствует современным трендам, а сегодня все могут заметить нарастающую популярность стиля latina pop на мировой поп-сцене. NK первой привносит эту тенденцию в наш шоу-бизнес и дарит поклонникам свежую и актуальную новинку.

«Мне нравится создавать музыку, которая не знает границ. Я была рада поработать со студиями звукозаписи в Америке и обменяться опытом. Я благодарна судьбе, что она свела меня с невероятно талантливыми авторами, которые помогли сделать эту песню близкой моему внутреннему состоянию и темпераменту. Когда мы создавали видео, мне не приходилось входить в какую-то роль. Я была собой, настоящей. Я просто открывала свой внутренний мир, а режиссер видеоработы, Тата Белинина, так тонко прочувствовала меня, песню и эмоции, которые хотелось передать в этом видео!», — делится впечатлениями артистка.

Над видео также работали профессионалы мирового масштаба. Снимали в оранжерее Киевского ботанического сада под чутким руководством режиссера Таты Белининой. Она прочувствовала настроение песни, как никто другой, и создала страстную эмоциональную картинку.

«Для меня большая честь снимать видео на первый испано-английский сингл, а также большая ответственность, зная, что бренд NK всегда держит высокий и достойный уровень! Важно было показать артиста максимально ярко и в многообразии спектра эмоций, не перегружая дополнительными приемами, но при этом хотелось с помощью монтажа показать ту опасность, которая заложена в многоплановости NK. Настя настолько многогранный и безмерно талантливый артист, воплощать идеи с которой — одно удовольствие!», — отмечает Тата Белинина, режиссер лирик-видео.

Цветокоррекцию для видео делал Sam Gilling, который работал над известными голливудскими фильмами, такими как Deadpool 2 и Supernatural. В итоге получилось очень наполненное живыми и яркими кадрами видео, практически, видеоклип. Он доступен к просмотру на официальном Youtube-канале NK.

Напомним, что совсем недавно украиноязычный хит “Тримай” прозвучал на мировой арене – Настю пригласили в эфир одной из самых крупных итальянских радиостанций Rai Radio, как успешную артистку, которая росла и проводила детство в Италии.

Больше по теме: Олег Винник провел первый мастер-класс для студентов

Уже в эту субботу, 22 сентября, вы увидите любимицу миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Кастинг во Львове удивит вас невероятной импровизацией судей на сцене проекта. Такого вы еще не видели — не пропустите!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ