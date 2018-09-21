Судья шоу «Х-фактор»-9 Олег Винник провел первый мастер-класс для студентов университета культуры и искусств. Подробности читайте далее.

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Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств и провел первый мастер-класс для студентов. Послушать лекцию артиста посчастливилось первокурсникам – будущим менеджерам шоу-бизнеса, организаторам ивентов и пиарщикам. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Говорили о выборе жизненного и профессионального пути, успехе, командной работе. По просьбе учащихся лекция окончилась общим исполнением хитов музыканта «Нино» и «Як жити без тебе».

«Я очень доволен первым мастер-классом и новым опытом,— поделился впечатлениями Винник.— Это было нелегко, но, на мой взгляд, необходимо и для студентов, и для меня. За образованием— будущее. Мы должны нести как можно больше полезной информации, не думая о собственных амбициях. Я счастлив, что мне доверили право поделиться своим опытом с молодыми людьми. Пусть учатся, я с удовольствием буду участвовать в этом процессе».

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Уже в эту субботу, 22 сентября, вы увидите феномена украинской эстрады в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Кастинг во Львове удивит вас невероятной импровизацией судей на сцене проекта. Такого вы еще не видели — не пропустите!

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