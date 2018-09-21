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Телеканал СТБ / Олег Винник провів перший майстер-клас для студентів

Олег Винник провів перший майстер-клас для студентів

Телеканал СТБ

Суддя шоу «Х-фактор»-9 Олег Винник провів перший майстер-клас для студентів університету культури і мистецтв. Подробиці читайте далі.

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Олег Винник

Олег Винник став зірковим викладачем кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв та провів перший майстер-клас для студентів. Послухати лекцію артиста пощастило першокурсникам майбутнім менеджерам шоу-бізнесу, організаторам івентів і піарникам. Зустріч проходила у форматі питання-відповідь. Говорили про вибір життєвого і професійного шляху, успіх, командну роботу. На прохання учнів лекція закінчилася загальним виконанням хітів музиканта «Нино» і «Як жити без тебе».

Олег Винник

«Я дуже задоволений першим майстер-класом і новим досвідом, поділився враженнями Винник. Це було нелегко, але, на мій погляд, необхідно і для студентів, і для мене. За освітою — майбутнє. Ми повинні нести якомога більше корисної інформації, не думаючи про власні амбіції. Я щасливий, що мені довірили право поділитися своїм досвідом із молодими людьми. Нехай вчаться, я із задоволенням братиму участь у цьому процесі».

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Уже цієї суботи, 22 вересня, ви побачите феномена української естради у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Кастинг у Львові здивує вас неймовірною імпровізацією суддів на сцені проекту. Такого ви ще не бачили — не пропустіть!

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