Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских поделилась радостной новостью с поклонниками на личной Instagram-страничке. Вчера состоялась презентация авторской песни артистки на итальянской радиостанции. Читайте подробности.
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Вчера состоялась презентация авторской песни Насти Каменских «Тримай» на всемирно известной итальянской радиостанции Rai Radio. Для певицы это особенный момент, ведь все детство в Неаполе она слушала это радио.
«Услышав хит «Тримай», итальянские ведущие отметили, что он выражает ту характерность, которая присуща не только нам, но и итальянцам — любовь и страсть», — делиться артистка.
После презентации трека в эфире, певица отметила:
«Это невероятная гордость представлять украиноязычную песню на ведущем европейском радио, ведь теперь ее знают по всему миру!»
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