После выступления участницы кастинга в Мариуполе Юлии Лут Настя Каменских решила «окольцевать» Олега Винника. Читайте подробности в материале.
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Судей «Х-фактор»-9 Настю Каменских и Олега Винника связывает крепкая дружба. После выступления одной из участниц самая обаятельная судья шоу решила преподнести артисту подарок на выбор: браслет или кольцо.
«Кольцо — это уже все, Настя. Что ж ты так сразу, у меня аж сердце чаще забилось», — разволновался Олег Винник.
Для феномена украинской сцены артистке ничего не жаль. Она даже предложила на выбор рубин или топаз. Артист выбрал сердце, впрочем, как и всегда.
«Давай растянем этот подарок. А то так все сразу и отдала», — предложил Олег Винник.
Какие еще подарки вас ждут в выпуске 3 «Х-фактор»-9, узнайте прямо сейчас: