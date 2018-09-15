После выступления участницы кастинга в Мариуполе Юлии Лут Настя Каменских решила «окольцевать» Олега Винника. Читайте подробности в материале.

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Судей «Х-фактор»-9 Настю Каменских и Олега Винника связывает крепкая дружба. После выступления одной из участниц самая обаятельная судья шоу решила преподнести артисту подарок на выбор: браслет или кольцо.

«Кольцо — это уже все, Настя. Что ж ты так сразу, у меня аж сердце чаще забилось», — разволновался Олег Винник.

Для феномена украинской сцены артистке ничего не жаль. Она даже предложила на выбор рубин или топаз. Артист выбрал сердце, впрочем, как и всегда.

«Давай растянем этот подарок. А то так все сразу и отдала», — предложил Олег Винник.

Какие еще подарки вас ждут в выпуске 3 «Х-фактор»-9, узнайте прямо сейчас:

Video: Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских «окольцевала» Олега Винника Настя Каменских хотела окольцевать Винника прямо на съемочной площадке Х-фактор 2018! Как именно все происходило читай в материале

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