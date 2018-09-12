Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник поклонник спорта. Певец тщательно следит за рационом и режимом дня. В своем профиле Instagram артист поделился с поклонниками новыми фото с тренировок, подробнее в материале.

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«Мечтаю, чтобы спорт стал не просто «трендом», но и способом качественной жизни каждого! Тренируйтесь, работайте, любите, путешествуйте и улыбайтесь!», — призывает певец.

Поклонники с энтузиазмом восприняли призыв судьи «Х-фактор»-9 и поблагодарили его за хороший пример.

Оценить спортивные достижения звезды вы сможете в новом сезоне «Х-фактор» в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

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Смотрите видеоанонс выпуска 3 «Х-фактор»-9 прямо сейчас!

Video: Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник призывает заниматься спортом Судья Х-фактор-9 Олег Винник поклонник спорта. Певец тщательно следит за рационом и режимом дня. В своем профиле Instagram артист поделился с поклонниками новыми фото с тренировок, подробнее в материале

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Фото взяты с сайта: https://www.instagram.com