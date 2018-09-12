Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник шанувальник спорту. Співак ретельно стежить за раціоном і розпорядком дня. У своєму профілі Instagram артист поділився з шанувальниками новими фото з тренувань, докладніше в матеріалі.

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«Мрію, щоб спорт став не просто «трендом», а й способом якісного життя кожного! Тренуйтеся, працюйте, кохайте, подорожуйте і посміхайтеся! », — закликає співак.

Шанувальники з ентузіазмом сприйняли заклик судді «Х-фактор»-9 і подякували йому за хороший приклад.

Оцінити спортивні досягнення зірки ви зможете в новому сезоні «Х-фактор» в цю суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

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Video: Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник закликає займатися спортом Суддя Х-фактор-9 Олег Винник шанувальник спорту. Співак ретельно стежить за раціоном і розпорядком дня. У своєму профілі Instagram артист поділився з шанувальниками новими фото з тренувань, докладніше в матеріалі

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Фото взяті з сайту: https://www.instagram.com