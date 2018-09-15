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Телеканал СТБ / Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських «окільцювала» Олега Винника

Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських «окільцювала» Олега Винника

Телеканал СТБ

Після виступу учасниці кастингу в Маріуполі Юлії Лут Настя Каменських вирішила «окільцювати» Олега Винника. Читайте деталі у матеріалі.

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Каменских и винник

Суддів «Х-фактор»-9 Настю Каменських та Олега Винника зв’язує міцна дружба. Після виступу одного з учасників найчарівніша суддя шоу вирішила презентувати артисту подарунок на вибір: браслет або обручку.

«Обручка — це вже все, Настю. Що ж ти так зразу, в мене аж серце частіше забилось», — розхвилювався Олег Винник.

Олег винник и каменских кольцо

Для феномена української сцени артистці нічого не шкода. Вона навіть запропонувала на вибір рубін або топаз. Артист вибрав серце, втім, як і завжди.

«Давай розтягнемо цей подарунок. А то так все прямо зразу і віддала», — запропонував Олег Винник.

Які ще подарунки чекають у випуску 3 «Х-фактор»-9, дізнайтеся зараз:

Video: Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських «окільцювала» Олега Винника

Настя Каменських хотіла окільцювати Винника прямо на знімальному майданчику Х-фактор 2018! Як саме все відбувалося читай в матеріалі

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