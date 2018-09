Пісня Насті Каменських «Peligroso» це трек, написаний іспанською та англійською мовами в жанрі latina pop. Співачка не перестає радувати своїх шанувальників і регулярно випускає композиції, які підривають хіт-паради. Дивіться спекотне lyric-video, яке співачка опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі NKofficial прямо зараз! А також читайте коментарі Насті з приводу нової пісні та кліпу.

Більше на тему: Через кого влаштували суперечку на «Х-фактор»-9 Андрій Данилко і Настя Каменських

Текст пісні:

Yo no quiero que me digas que eres santo

Te preffiero mentiroso y peligrоso

Solo dime y areglamos comoy cuando

Y la cosa aqui se queda entre nosotros

Ya Ya Ya

A mi me gusta peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Couse you knowhow i like it

I’ll let you take the lead baby

I’m not gonna fight it

I’m craving your fire

No wasting no time no

We’re never tired

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Ya Ya Ya

A mi me gusto peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gustoa peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Dangerous

A mi me gusta peligroso

Як створювалася пісня і кліп Насті Каменських «Peligroso»?

Всім відомо, що музика і творчий шлях Насті Каменських не знають кордонів — вона cosmopolitan girl, яка народилася в Києві, росла в Неаполі, жила і виступала в США, виступає на сценах по всьому світу. Вона прекрасно володіє п’ятьма мовами і вже співала українською, англійською, російською, італійською. Не зупиняючись на досягнутому і підкоряючи нові вершини, Настя записала новий трек іспанською та англійською мовами.

Пісня створювалася в США міжнародною командою талановитих авторів: Cris Chil, Yoel Henriquez і, звичайно ж, Олексієм Потапенко. Продюсером виступив Ali Alvarez з компанії Magnus Media великого Mark Anthony. Ця пісня писалася на студіях, на яких працюють Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys в своєму час і інші популярні виконавці.

Музика артистки завжди відповідає сучасним трендам, а сьогодні все можуть помітити наростаючу популярність стилю latina pop на світовій поп-сцені. NK першої привносить цю тенденцію в наш шоу-бізнес і дарує шанувальникам свіжу й актуальну новинку.

«Мені подобається створювати музику, яка не знає кордонів. Я була рада попрацювати зі студіями звукозапису в Америці і обмінятися досвідом. Я вдячна долі, що вона звела мене з неймовірно талановитими авторами, які допомогли зробити цю пісню близькою моєму внутрішньому стану і темпераменту. Коли ми створювали відео, мені не доводилося входити в якусь роль. Я була собою, справжньою. Я просто відкривала свій внутрішній світ, а режисер відеороботи, Тата Белініна, так тонко відчула мене, пісню і емоції, які хотілося передати в цьому відео!»,— ділиться враженнями артистка.

Над відео також працювали професіонали світового масштабу. Знімали в оранжереї Київського ботанічного саду під чуйним керівництвом режисера Тати Белініной. Вона відчула настрій пісні, як ніхто інший, і створила пристрасну емоційну картинку.

«Для мене велика честь знімати відео на перший іспано-англійський сингл, а також велика відповідальність, знаючи, що бренд NK завжди тримає високий і гідний рівень! Важливо було показати артиста максимально яскраво і в різноманітті спектру емоцій, не перевантажуючи додатковими прийомами, але при цьому хотілося за допомогою монтажу показати ту небезпеку, яка закладена в багатоплановості Насті Каменських. Настя настільки багатогранний і безмірно талановитий артист, втілювати ідеї з якої — одне задоволення!», — зазначає Тата Белініна, режисер лірик-відео.

Корекцію для відео робив Sam Gilling, який працював над відомими голлівудськими фільмами, такими як Deadpool 2 і Supernatural. У підсумку вийшло дуже наповнене живими і яскравими кадрами відео, практично, відеокліп. Він доступний для перегляду на офіційному Youtube-каналі NK.

Нагадаємо, що зовсім недавно україномовний хіт “Тримай” прозвучав на світовій арені — Настю запросили в ефір однієї з найбільших італійських радіостанцій Rai Radio, як успішну артистку, яка росла і проводила дитинство в Італії.

Більше на тему: Олег Винник провів перший майстер-клас для студентів

Уже в цю суботу, 22 вересня, ви побачите улюбленицю мільйонів в продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Кастинг у Львові здивує вас неймовірною імпровізацією суддів на сцені проекту. Такого ви ще не бачили — не пропустіть!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ