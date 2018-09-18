Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських поділилася радісною новиною з шанувальниками на особистій Instagram-сторінці. Вчора відбулася презентація авторської пісні артистки на італійській радіостанції. Читайте подробиці.
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Вчора відбулася презентація авторської пісні Насті Каменських «Тримай» на всесвітньо відомій італійській радіостанції Rai Radio. Для співачки це особливий момент, адже все дитинство в Неаполі вона слухала це радіо.
«Почувши хіт «Тримай», італійські ведучі відзначили, що він висловлює ту характерність, яка властива не тільки нам, а й італійцям— любов і пристрасть»,— ділиться артистка.
Після презентації треку в ефірі, співачка зазначила:
«Це неймовірна гордість представляти україномовну пісню на провідному європейському радіо, адже тепер її знають по всьому світу!»
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