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Настя Каменських номінована на YUNA 2019

19.12.2018

Настя Каменських — серед кращих представників українського шоу-бізнесу! Вже відомі імена артистів, номінованих на національну музичну премію YUNA. Читайте докладніше.

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У восьмий раз 22 березня 2019 року в київському Палаці Спорту пройде церемонія нагородження музичної премії YUNA. Організатори нагороди оголосили список номінантів. У кількох номінаціях представлена суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських:

  • «Найкраща виконавиця»,
  • «Найкраща пісня іншою мовою»,
  • «Відкриття року»,
  • «Найкращий естрадний хіт».

Нагадаємо, раніше Настя Каменських стала співачкою року! Артистка отримала заповітну статуетку, обійшовши всіх конкуренток у номінації на M1 Music Awards.

Дивіться відеокліп Насті Каменських на пісню «#ЭТОМОЯНОЧЬ» представлену в номінації «Найкращий пісня іншою мовою»:

Список номінантів премії YUNA 2019:

Найкращий виконавець

  • MONATIK
  • Арсен Мірзоян
  • Макс Барських
  • Олег Винник
  • Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця 

  • Джамала
  • NK | Настя Каменських
  • TAYANNA
  • Оля Полякова
  • Христина Соловій

Найкращий рок-гурт

  • О.Torvald
  • Pianoбой
  • The Hardkiss
  • Антитела
  • Bez Обмежень

Найкращий поп-гурт

  • KADNAY
  • KAZKA
  • Mozgi
  • ONUKA
  • Время и Стекло

Найкраща пісня

  • Антитела — TDME
  • Pianoбой — Все, що тебе не вбиває
  • KAZKA — Плакала
  • Джамала — Крила
  • The Hardkiss — Кораблі

Краща пісня іншою мовою

  • Maruv & Boosin — Drunk Groove
  • LOBODA — Superstar
  • MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…
  • Макс Барських — Сделай громче
  • NK — Это моя ночь

Найкращий дует

  • Maruv & Boosin — Drunk groove
  • MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…
  • Олег Винник & Потап — Найкраший день
  • MONATIK & Ніна Матвієнко — Цей день
  • Бумбокс & The Gitas — Тримай мене

Найкращий альбом

  • Maruv — Black water
  • KAZKA — KARMA
  • ONUKA — MOZAIKA
  • The Hardkiss — Залізна ластівка
  • TAYANNA — Тримай мене

Найкращий кліп

  • Maruv & Boosin — Drunk groove
  • LOBODA — Superstar
  • Антитела — TDME
  • MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…
  • KAZKA — Плакала

Відкриття року

  • Alina Pash
  • Boosin
  • Maruv
  • NK | Настя Каменских
  • The Gitas

Найкращий естрадний хіт

  • Оля Полякова — Мама
  • Олег Винник & Потап — Найкращий день
  • Ирина Билык — Не ховай очей
  • NK — Тримай
  • Олег Винник — Як жити без тебе

Найкращий електронний хіт

  • Ivan Dorn — Africa
  • ONUKA — Animal
  • Maruv & Boosin — Drunk groove
  • KADNAY — Тіло
  • Maruv & Boosin — Focus on me

Найкращий хіп-хоп хіт

  • Alina Pash — Bitanga
  • Mozgi — Але Але
  • TamerlanAlena — Покопокохай
  • Alyona alyona — Рибки
  • MamaRika — Файно

Найкраще концертне шоу

  • Кузьма 50!
  • Pianoбой. На вершині
  • Оля Полякова. Королева ночи
  • Концерт Океана Эльзы ко Дню независимости
  • The Hardkiss — Залізна ластівка

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