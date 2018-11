Популярний іспанський хіт судді «Х-фактор»-9 Насті Каменських «Peligroso» потрапив у світовий чарт найавторитетнішого музичного видання Billboard. Читайте подробиці.

Настя Каменських стала першим українським артистом, якому вдалося завоювати любов латиноамериканського слухача і потрапити в один із найавторитетніших світових чартів Billboard. Її хіт «Peligroso» був включений в чарт «Tropical Songs» як «Новинка» та відразу ж опинився на 24 місці серед найпопулярніших латиноамериканських пісень і виконавців, таких як Marc Anthony, Ozuna, Natti Natasha. Це далеко не перше досягнення Насті в зарубіжних чартах: тижнем раніше «Peligroso» зайняла першу сходинку в рейтингу Music Choice (Most Added Tropical Song of the Week).

Нагадаємо, що днями Настя Каменських повернулася з Лас-Вегаса, де вона стала почесною гостею 19-ї щорічної Латиноамериканської премії Греммі, а також була запрошена на урочисте гала-вручення премії Person of the Year. Крім цього, міжнародний хіт вже встиг пролунати в ефірах найрейтинговіших Латиноамериканських каналів Univision, Telemundo і ¡Hola! TV.

Артистка досягла таких значних результатів на міжнародному рівні, і через свої пісні, які не знають кордонів, розповідає про свою країну і показує, що в Україні є дуже багато талановитих артистів. «Peligroso» справжній міжнародний хіт, який об’єднує людей з усього світу в любові до музики.

Українські шанувальники виконавиці почують всесвітньовідомий хіт у виконанні Насті Каменських на головній музичній премії країни М1 Music Awards, де виконавиця є найбільш номінованою сольною співачкою року.

Дивіться відеокліп Насті Каменських «Peligroso» вже зараз!

