Настя Каменських, Олег Винник і гурт KAZKA в списках номінантів на M1 Music Awards 2018. Хто ще в списку номінантів, читайте далі.
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Першого грудня, в столичному Палаці спорту, відбудеться третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Зірки українського шоу-бізнесу зберуться разом, щоб позмагатися за престижну нагороду. Серед номінантів є судді «Х-фактор»-9 Настя Каменських і Олег Винник. Вони представлені в декількох категоріях. Учасники «Х-фактор»-8 гурт KAZKA представлений в номінації «прорив року».
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Список номінантів M1 Music Awards 2018:
Номінація «Прорив року»:
- KAZKA
- MARUV
- NIKITA LOMAKIN
Номінація «Хіт року»:
- NK Настя Каменских — «Тримай»
- Antytila / Антитела — «TDME»
- KAZKA — «Плакала»
Номінація «Проект року»:
- All stars MOZGI Ent. — «Промінь»
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
- Потап & Олег Винник — «Найкращий день»
Номінація «Dance Parade»:
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
- Время и Стекло — «Тролль»
- MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номінація «Гурт року»:
- Время и Стекло
- MOZGI
- НЕАНГЕЛЫ
Номінація «Золотий грамофон»:
- Олег Винник — «Ты в курсе»
- NK Настя Каменских — «Тримай»
- Michelle Andrade — «Musica»
Номінація «Альтернатива»:
- THE HARDKISS
- MARUV
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Номінація «Червона рута»:
- NK Настя Каменських — «Тримай»
- Оля Цибульская — «Сукня біла»
- Александр Пономарев — «Найкраща»
Номінація «Співак року»:
- ALEKSEEV
- Олег Винник
- MONATIK
Номінація «Співачка року»:
- NK Настя Каменских
- Тина Кароль
- Оля Полякова
Номінація «Кліп року»:
- NK Настя Каменских — «#этомояночь»
- Время и Стекло — «Тролль»
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
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