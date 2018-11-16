Настя Каменських, Олег Винник і гурт KAZKA в списках номінантів на M1 Music Awards 2018. Хто ще в списку номінантів, читайте далі.

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Першого грудня, в столичному Палаці спорту, відбудеться третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Зірки українського шоу-бізнесу зберуться разом, щоб позмагатися за престижну нагороду. Серед номінантів є судді «Х-фактор»-9 Настя Каменських і Олег Винник. Вони представлені в декількох категоріях. Учасники «Х-фактор»-8 гурт KAZKA представлений в номінації «прорив року».

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Список номінантів M1 Music Awards 2018:

Номінація «Прорив року»:

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

Номінація «Хіт року»:

NK Настя Каменских — «Тримай»

Antytila / Антитела — «TDME»

KAZKA — «Плакала»

Номінація «Проект року»:

All stars MOZGI Ent. — «Промінь»

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

Потап & Олег Винник — «Найкращий день»

Номінація «Dance Parade»:

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

Время и Стекло — «Тролль»

MARUV & BOOSIN — Drunk Groove

Номінація «Гурт року»:

Время и Стекло

MOZGI

НЕАНГЕЛЫ

Номінація «Золотий грамофон»:

Олег Винник — «Ты в курсе»

NK Настя Каменских — «Тримай»

Michelle Andrade — «Musica»

Номінація «Альтернатива»:

THE HARDKISS

MARUV

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Номінація «Червона рута»:

NK Настя Каменських — «Тримай»

Оля Цибульская — «Сукня біла»

Александр Пономарев — «Найкраща»

Номінація «Співак року»:

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

Номінація «Співачка року»:

NK Настя Каменских

Тина Кароль

Оля Полякова

Номінація «Кліп року»:

NK Настя Каменских — «#этомояночь»

Время и Стекло — «Тролль»

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

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