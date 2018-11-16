Настя Каменских, Олег Винник и группа KAZKA в списках номинантов на M1 Music Awards 2018. Кто еще в списке номинантов, читайте далее.
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Первого декабря, в столичном Дворце спорта, состоится третья церемония награждения M1 Music Awards. Звезды украинского шоу-бизнеса соберуться вместе, чтобы побороться за престижную награду. Среди номинантов есть судьи «Х-фактор»-9 Настя Каменских и Олег Винник. Они представлены в нескольких категориях. Участники «Х-фактор»-8 группа KAZKA представлена в номинации прорыв года.
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Список номинантов M1 Music Awards 2018:
Номинация «Прорыв года»:
- KAZKA
- MARUV
- NIKITA LOMAKIN
Номинация «Хит года»:
- NK Настя Каменских — «Тримай»
- Antytila / Антитела — «TDME»
- KAZKA — «Плакала»
Номинация «Проект года»:
- All stars MOZGI Ent. — «Промінь»
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
- Потап & Олег Винник — «Найкращий день»
Номинация «Dance Parade»:
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
- Время и Стекло — «Тролль»
- MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номинация «Группа года»:
- Время и Стекло
- MOZGI
- НЕАНГЕЛЫ
Номинация «Золотой граммофон»:
- Олег Винник — «Ты в курсе»
- NK Настя Каменских — «Тримай»
- Michelle Andrade — «Musica»
Номинация «Альтернатива»:
- THE HARDKISS
- MARUV
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Номинация «Червона рута»:
- NK Настя Каменських — «Тримай»
- Оля Цибульская — «Сукня біла»
- Александр Пономарев — «Найкраща»
Номинация «Певец года»:
- ALEKSEEV
- Олег Винник
- MONATIK
Номинация «Певица года»:
- NK Настя Каменских
- Тина Кароль
- Оля Полякова
Номинация «Клип года»:
- NK Настя Каменских — «#этомояночь»
- Время и Стекло — «Тролль»
- MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»
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