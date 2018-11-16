Настя Каменских, Олег Винник и группа KAZKA в списках номинантов на M1 Music Awards 2018. Кто еще в списке номинантов, читайте далее.

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Первого декабря, в столичном Дворце спорта, состоится третья церемония награждения M1 Music Awards. Звезды украинского шоу-бизнеса соберуться вместе, чтобы побороться за престижную награду. Среди номинантов есть судьи «Х-фактор»-9 Настя Каменских и Олег Винник. Они представлены в нескольких категориях. Участники «Х-фактор»-8 группа KAZKA представлена в номинации прорыв года.

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Список номинантов M1 Music Awards 2018:

Номинация «Прорыв года»:

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

Номинация «Хит года»:

NK Настя Каменских — «Тримай»

Antytila / Антитела — «TDME»

KAZKA — «Плакала»

Номинация «Проект года»:

All stars MOZGI Ent. — «Промінь»

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

Потап & Олег Винник — «Найкращий день»

Номинация «Dance Parade»:

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

Время и Стекло — «Тролль»

MARUV & BOOSIN — Drunk Groove

Номинация «Группа года»:

Время и Стекло

MOZGI

НЕАНГЕЛЫ

Номинация «Золотой граммофон»:

Олег Винник — «Ты в курсе»

NK Настя Каменских — «Тримай»

Michelle Andrade — «Musica»

Номинация «Альтернатива»:

THE HARDKISS

MARUV

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Номинация «Червона рута»:

NK Настя Каменських — «Тримай»

Оля Цибульская — «Сукня біла»

Александр Пономарев — «Найкраща»

Номинация «Певец года»:

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

Номинация «Певица года»:

NK Настя Каменских

Тина Кароль

Оля Полякова

Номинация «Клип года»:

NK Настя Каменских — «#этомояночь»

Время и Стекло — «Тролль»

MONATIK & Надя Дорофеева — «Глубоко»

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