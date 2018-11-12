Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник установил новый рекорд, став первым украинским исполнителем, которому удалось дважды собрать аншлаг во Дворце спорта. Читайте подробнее в материале.

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Артист, которого сегодня по праву называют №1 в Украине, певец, покоривший более десятка стадионов страны, установил новый рекорд: Олег Винник стал первым украинским исполнителем, собравшим два аншлага в столичном Дворце спорта.

Первый из двух концертов, который состоялся 7 ноября, поклонники музыканта ждали более полугода. Билеты на дополнительное выступление Олега Винника 9 ноября раскупили буквально за полтора месяца.

«У нас очень самодостаточный артист, поэтому, нашей основной задачей было не шоу создавать, а не мешать ему работать со своей аудиторией. Естественно, мы задействовали декорации, свет, звук, экраны, спецэффекты, красивейший виджеинг. Но фишка не в этом! Главное, что Олег Винник вышел к людям, которые его любят, подарил им незабываемое время общения и свое творчество», – обозначил акценты режиссер-постановщик концертов Сергей Неклева.

Зрителей ожидала масса приятных сюрпризов: душевные интерактивы, цветы и памятные подарки от артиста. Некоторые счастливчики смогли увидеть себя на экранах прямо во время шоу. А для тех, кто не смог посетить концерты, организаторы готовят телеверсию киевской программы «Ты в курсе». Увидеть ее можно будет в преддверии новогодних праздников 24 декабря.

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Смотрите видео с концерта Олега Винника во Дворце Спорта прямо сейчас!

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