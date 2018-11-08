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Телеканал СТБ / «Вовчицям» и не снилось: концерт Олега Винника в Киеве

«Вовчицям» и не снилось: концерт Олега Винника в Киеве

Телеканал СТБ

7 ноября Олег Винник презентовал новое грандиозное шоу «Ты в курсе» в столичном Дворце спорта. Под одной крышей собралось более 10 000 поклонников творчества артиста. Певец и судья вокального шоу «Х-фактор» порадовал зрителей как новыми композициями, так и уже давно полюбившимися хитами. Читайте подробности.

олег винник

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Огонь, вода, пиротехника, спецэффекты, воздушные акробаты, балет и оркестр – в Киеве отгремел первый из двух запланированных концертов Олега Винника в столичном Дворце спорта.

олег винник

Шоу «Ты в курсе» стало итогом многомесячной работы артиста и его команды. В процессе создания зрелищной и масштабной программы принимали участие опытные инженеры и дизайнеры. Специально для выступлений певца на площадке установили уникальную сорокаметровую сцену с вращающимся логотипом OV, многоуровневый партер, динамические конструкции, а также движущиеся экраны в виде огромных кубов общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

олег винник

Исполнитель поразил зрителей ярким световым шоу и спецэффектами, для чего было установлено колоссальное количество оборудования. В течение пяти суток монтажа в зале Дворца спорта ежедневно трудились около сотни человек.

олег винник

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По задумке режиссера-постановщика концертного шоу Сергея Неклевы, столичные концерты Олега Винника разнообразили театрализованными и танцевальными номерами. Каждая песня сопровождалась эксклюзивной визуализацией на экранах, отображающей отдельную историю.

олег винник

Однако, в центре всего действа, конечно же, оставался артист, который даже на масштабных площадках умеет взаимодействовать со своим зрителем.

олег винник

«У меня остались потрясающие впечатления. 10 тысяч людей в зале — это моя публика, и я точно знаю, что они пришли сюда не ради декораций или шоу. А в первую очередь для того, чтобы через песни получить частичку любви и отдать ее взамен», — поделился артист.

олег винник

Отметим, что уже завтра, 9 ноября, Олег Винник повторит свое грандиозное выступление для киевлян и гостей.

Фото предоставлены пресс-службой Олега Винника

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