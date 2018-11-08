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Телеканал СТБ / «Вовчицям» і не снилося: концерт Олега Винника в Києві

«Вовчицям» і не снилося: концерт Олега Винника в Києві

Телеканал СТБ

7 листопада Олег Винник презентував нове грандіозне шоу «Ти в курсі» в столичному Палаці спорту. Під одним дахом зібралося понад 10 000 прихильниць творчості артиста. Співак і суддя вокального шоу «Х-фактор» потішив глядачів і новими композиціями, й улюбленими хітами. Читайте подробиці.

олег винник

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Вогонь, вода, піротехніка, спецефекти, повітряні акробати, балет та оркестр — у Києві відгримів перший із двох запланованих концертів Олега Винника в столичному Палаці спорту.

олег винник

Шоу «Ти в курсі» стало підсумком багатомісячної роботи артиста і його команди. У процесі створення видовищної та масштабної програми брали участь досвідчені інженери й дизайнери. Спеціально для виступів співака на майданчику встановили унікальну сорокаметрову сцену з логотипом OV, багаторівневий партер, динамічні конструкції, а також рухомі екрани у вигляді величезних кубів загальною площею 2 тисячі квадратних метрів.

олег винник

Виконавець вразив глядачів яскравим світловим шоу та спецефектами, для чого було встановлено колосальну кількість обладнання. Протягом п’яти діб монтажу в залі Палацу спорту щодня працювало близько сотні людей.

олег винник

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За задумом режисера-постановника концертного шоу Сергія Некльови, столичні концерти Олега Винника урізноманітнили театралізованими й танцювальними номерами. Кожна пісня супроводжувалася ексклюзивною візуалізацією на екранах, що відображала окрему історію.

олег винник

Однак, у центрі всього дійства, звичайно ж, залишався артист, який навіть на масштабних майданчиках вміє взаємодіяти зі своїм глядачем.

олег винник

«У мене залишилися чудові враження. 10 тисяч людей в залі — це моя публіка, та я точно знаю, що вони прийшли сюди не заради декорацій або шоу. А насамперед для того, щоб через пісні отримати частинку любові та віддати її назад», — поділився артист.

олег винник

Зазначимо, що вже завтра, 9 листопада, Олег Винник повторить свій грандіозний виступ для киян та гостей.

Фото надані прес-службою Олега Винника

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