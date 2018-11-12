Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник встановив новий рекорд, ставши першим українським виконавцем, якому вдалося двічі зібрати аншлаг у Палаці спорту. Читайте докладніше в матеріалі.

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Артист, якого сьогодні по праву називають №1 в Україні, співак, який підкорив понад десяток стадіонів країни, встановив новий рекорд: Олег Винник став першим українським виконавцем, який зібрав два аншлаги в столичному Палаці спорту.

Перший з двох концертів, який відбувся 7 листопада, шанувальники музиканта чекали понад півроку. Квитки на додатковий виступ Олега Винника 9 листопада розкупили буквально за півтора місяця.

«У нас дуже самодостатній артист, тому нашим основним завданням було не шоу створювати, а не заважати йому працювати зі своєю аудиторією. Звичайно, ми задіяли декорації, світло, звук, екрани, спецефекти, красивий віджеїнг. Але фішка не в цьому! Головне, що Олег Винник вийшов до людей, які його люблять, подарував їм незабутній час спілкування і свою творчість», — вказав на акценти режисер-постановник концертів Сергій Некльова.

Глядачів чекала маса приємних сюрпризів: душевні інтерактиви, квіти і пам’ятні подарунки від артиста. Деякі щасливчики змогли побачити себе на екранах просто під час шоу. А для тих, хто не зміг відвідати концерти, організатори готують телеверсію київської програми «Ты в курсе». Побачити її можна буде напередодні новорічних свят 24 грудня.

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