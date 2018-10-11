Трек «Плакала» появился в YouTube 17 мая этого года и уже собрал рекордное количество просмотров — 60 миллионов! Сегодня финалисты шоу «Х-фактор»-8 — группа KAZKA — заняли 10-е место в мировом хит-параде. Подробнее в материале.
Больше по теме: Настя Каменских презентует новый альбом и клип на песню «LOMALA»
Впервые в истории платформы Shazam украинский трек вошел в Топ-100 мирового чарта. Композиция «Плакала» заняла десятую строчку в мировом чарте, и второе место в Топ-100 украинского Shazam.
Об этом рассказал продюсер группы Юрий Никитин в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, что песня «Плакала» рассказывает про девичью судьбу, про способность украинок возрождаться через горькие слезы, про действенный рецепт стирания плохих воспоминаний.
Больше по теме: Группа KAZKA выпустила клип на песню «Плакала»
Смотрите видеоклип группы KAZKA прямо сейчас!
В эту субботу, 13 октября, в 19:00 не пропустите седьмой кастинг самого грандиозного вокального шоу страны «Х-фактор»-9!