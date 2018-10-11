Трек «Плакала» появился в YouTube 17 мая этого года и уже собрал рекордное количество просмотров — 60 миллионов! Сегодня финалисты шоу «Х-фактор»-8 — группа KAZKA — заняли 10-е место в мировом хит-параде. Подробнее в материале.

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Впервые в истории платформы Shazam украинский трек вошел в Топ-100 мирового чарта. Композиция «Плакала» заняла десятую строчку в мировом чарте, и второе место в Топ-100 украинского Shazam.

Об этом рассказал продюсер группы Юрий Никитин в своем аккаунте в Instagram.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Никитин (@yuriynikitin) 9 Окт 2018 в 8:14 PDT

Напомним, что песня «Плакала» рассказывает про девичью судьбу, про способность украинок возрождаться через горькие слезы, про действенный рецепт стирания плохих воспоминаний.

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Смотрите видеоклип группы KAZKA прямо сейчас!

В эту субботу, 13 октября, в 19:00 не пропустите седьмой кастинг самого грандиозного вокального шоу страны «Х-фактор»-9!

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