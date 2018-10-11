В международный день девочек судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских презентует новый альбом и клип на песню «LOMALA». Читайте подробности.

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Проекту NK от Насти Каменских менее года, но артистка уже радует поклонников своего творчества первым сольным альбомом под названием «No comments». В альбоме будет представлено 10 треков на украинском, английском и русском языках. Настя сделала подарок всем поклонникам ее песни «#ЭТОМОЯНОЧЬ»: теперь эту композицию можно услышать на английском языке.

Также певица выпускает клип на песню «LOMALA» в тандеме с одним из самых талантливых режиссеров Украины — Таней Муиньо. Премьера состоится сегодня на телеканале М1 в 20:10 и на официальном YouTube-канале NKofficial.

«Таня очень оригинальный режиссер. Я предстану перед зрителями в совершенно новом, несвойственном мне образе. Это будет что-то невероятное!», — рассказывает Каменских.

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Смотрите тизер клипа «LOMALA» прямо сейчас!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Окт 2018 в 1:16 PDT

Уже в эту субботу, 13 октября, вы увидите любимицу миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Кастинг в Черновцах удивит вас невероятным количеством талантов на одной сцене. Такого вы еще не видели — не пропустите!

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