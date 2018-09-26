Настя Каменских показала идеальную фигуру в бикини

Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских отправилась в Майами презентовать свою новую песню «Peligroso». Артистка нашла время не только для работы, но и для отдыха. Фотографии с поездки артистка публикует у себя на личной страничке в Instagram. Читайте подробнее.

Больше по теме: Пара или не пара: McDovbush & Natalka Poltavka на «Х-фактор»-9

Известная певица Настя Каменских порадовала поклонников новыми фото в бикини с пляжа в Майами. На фото артистка предстала в сексуальном розовом бикини и показала упругие ягодицы. По словам артистки, надо находить время не только для работы, но и отдыха.

«Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью, сразу бежишь на пляж», — комментирует снимок Настя.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Сен 2018 в 11:59 PDT

Напомним, что Настя Каменских отправилась в Майами презентовать свою новую песню «Peligroso». Трек написан на испанском и английском языках в жанре latina pop. Артистка выступила в эфире радио «Radio Caracol 1260AM», на вечернем шоу «El Happy Hour» и побывала в студии «Acceso total show». На этом Настя не собирается останавливаться!

Больше по теме: Ода любви: отец-одиночка Юрий Селин на «Х-фактор»-9

Смотрите клип «Peligroso» прямо сейчас!

Уже в эту субботу, 29 сентября, вы увидите любимицу миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ