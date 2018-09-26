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Телеканал СТБ / Настя Каменських показала ідеальну фігуру в бікіні

Настя Каменських показала ідеальну фігуру в бікіні

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Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських вирушила в Майамі презентувати свою нову пісню «Peligroso». Артистка знайшла час не тільки для роботи, але й для відпочинку. Фотографії з мандрівки артистка публікує у себе на особистій сторінці в Instagram. Читайте докладніше.

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настя каменских в бикини

Відома співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новими фото в бікіні з пляжу в Майамі. На фото артистка з’явилася в сексуальному рожевому бікіні й показала пружні сідниці. За словами артистки, треба знаходити час не тільки для роботи, але й відпочинку.

«Коли у тебе є кілька годин між зйомками й інтерв’ю, одразу біжиш на пляж», — коментує знімок Настя.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських вирушила до Майамі презентувати свою нову пісню «Peligroso». Трек написаний іспанською та англійською мовами в жанрі latina pop. Артистка виступила в ефірі радіо «Radio Caracol 1260AM», на вечірньому шоу «El Happy Hour» і побувала в студії «Acceso total show». На цьому Настя не збирається зупинятися!

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Дивіться кліп «Peligroso» просто зараз!

Уже цієї суботи, 29 вересня, ви побачите улюбленицю мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор».

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