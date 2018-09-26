Настя Каменських презентувала нову пісню «Peligroso» в Майамі

Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських вирушила до Майамі презентувати свою нову пісню «Peligroso». Фотографії з поїздки артистка публікує у себе на особистій сторінці в Instagram. Читайте докладніше.

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Відома українська співачка приїхала до Майамі презентувати свою нову пісню «Peligroso». Трек написаний іспанською та англійською мовами в жанрі latina pop. Артистка виступила в ефірі радіо «Radio Caracol 1260AM», на вечірньому шоу «El Happy Hour» і побувала в студії «Acceso total show». На цьому Настя не збирається зупинятися!

«Ця українська дівчинка зробила те, чого не вдавалося жодній співачці з нашої півкулі. Вивчила за 4 місяці іспанську мову й увірвалася в латиноамериканський світ зі своєю піснею «Peligroso», — розповідає Потап.

Нагадаємо, пісня створювалася в США міжнародною командою талановитих авторів: Cris Chil, Yoel Henriquez і, звичайно ж, Олексієм Потапенко. Продюсером виступив Ali Alvarez з компанії Magnus Media великого Mark Anthony. Сама пісня писалась на студіях, де працюють Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys у свій час та інші популярні виконавці.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Сен 2018 в 8:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 1:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Сен 2018 в 5:31 PDT

Дивіться кліп «Peligroso» просто зараз!

Уже цієї суботи, 29 вересня, ви побачите улюбленицю мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор».

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