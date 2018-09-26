Настя Каменских презентовала новую песню «Peligroso» в Майами

Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских отправилась в Майами презентовать свою новую песню «Peligroso». Фотографии с поездки артистка публикует у себя на личной страничке в Instagram. Читайте подробнее.

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Известная украинская певица приехала в Майами презентовать свой новую песню «Peligroso». Трек написан на испанском и английском языках в жанре latina pop. Артистка выступила в эфире радио «Radio Caracol 1260AM», на вечернем шоу «El Happy Hour» и побывала в студии «Acceso total show». На этом Настя не собирается останавливаться!

«Эта украинская девочка сделала то, чего не удавалось ни одной певице из нашего полушария. Выучила за 4 месяца испанский язык и ворвалась в латиноамериканский мир со своей песней «Peligroso», — рассказывает Потап.

Напомним, песня создавалась в США международной командой талантливых авторов: Cris Chil, Yoel Henriquez и, конечно же, Алексеем Потапенко. Продюсером выступил Ali Alvarez из компании Magnus Media великого Mark Anthony. Сама песня писалась на студиях, на которых работают Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys в своем время и другие популярные исполнители.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Сен 2018 в 8:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 1:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Сен 2018 в 5:31 PDT

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Уже в эту субботу, 29 сентября, вы увидите любимицу миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

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