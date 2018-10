У міжнародний день дівчат суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських презентує новий альбом і кліп на пісню «LOMALA». Читайте подробиці.

Проекту NK від Насті Каменських менше року, але артистка вже радує шанувальників своєї творчості першим сольним альбомом під назвою «No comments». В альбомі буде представлено 10 треків українською, англійською і російською мовами. Настя зробила подарунок всім шанувальникам її пісні «#ЭТОМОЯНОЧЬ»: тепер цю композицію можна почути англійською мовою.

Також співачка випускає кліп на пісню «LOMALA» в тандемі з одним із найталановитіших режисерів України — Танею Муіньо. Прем’єра відбудеться сьогодні на телеканалі М1 о 20:10 і на офіційному YouTube-каналі NKofficial.

Дивіться тизер кліпу «LOMALA» прямо зараз!

Уже цієї суботи, 13 жовтня, ви побачите улюбленицю мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Кастинг в Чернівцях здивує вас неймовірною кількістю талантів на одній сцені. Такого ви ще не бачили — не пропустіть!

