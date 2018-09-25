Трек «Плакала» появился в YouTube 17 мая этого года и уже собрал рекордное количество просмотров — 50 миллионов! Сегодня финалисты шоу «Х-фактор»-8 — группа KAZKA — выпустили клип. Подробнее в материале.

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Чувственные композиции группы KAZKA с элементами электро-фолк пришлись по душе не только зрителям «Х-фактор»-8, но и обеспечили коллективу невероятную популярность в Украине. На один из всенародно любимых треков сняли видеоклип. Песня «Плакала» рассказывает про девичью судьбу, про способность украинок возрождаться через горькие слезы, про действенный рецепт стирания плохих воспоминаний.

«Мы хотим поблагодарить всех за любовь, обратную связь и поддержку. В этом видео самые настоящие чувства украинских девушек — таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео — ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу», — говорит Александра, участница группы KAZKA.

Напомним, что аудиозапись песни собрала рекордные для Украины 50 млн просмотров на YouTube. Популярность группы сейчас вышла далеко за пределы страны. Колоритный украинский коллектив слушают в Молдове, Болгарии, Литве, Англии и во многих других странах.

Смотрите новый видеоклип группы KAZKA прямо сейчас!

Текст песни:

Врятуюсь від слів твоїх —

Буду ціла.

За рік образ

Не складу

Ціну я.

Горять,

Мости горять,

І сліз моря.

Та знай — Це гра моя.

Менше слів,

Більше діла.



Врятую від стріл твоїх

Хоч би тіло.

Загнав під лід,

Не знайду,

Душу я.

Болить,

Ой, як болить,

І кров кипить.

Та донька

Вже не спить.

Менше слів

Більше діла.



Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.



Зотліла ніч, зранку все

Стало сіре.

Знайти нові

Кольори

Мушу я.

Лице

Умий дощем.

Що треба ще?

Дай серцю

Під плащем

Менше слів

Більше віри.



Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

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В эту субботу, 29 сентября, в 19:00 не пропустите пятый кастинг самого грандиозного вокального шоу страны «Х-фактор»-9!

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